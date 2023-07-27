Судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина, объявили в розыск в России

Томоко Аканэ. Фото: Koen Van Weel / AFP via Getty Images

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест Владимира Путина, передает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на базу розыска ведомства сообщает, что Томоко Аканэ оказалась одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в карточке Томоко Аканэ.

В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Росарио Сальваторе Айтале. Их тоже объявили в розыск в РФ.

Как сообщается на сайте ООН, Международный уголовный суд является первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за многочисленные тяжкие преступления, совершенные в XXI веке.

Его юрисдикция сформулирована в Римском статуте (статут – устав, регламент).

По информации на сайте ​МУС, Томоко Аканэ была назначена судьей Международного уголовного суда в марте 2018 года сроком на девять лет.

До прихода в МУС она работала послом по международному судебному сотрудничеству, отвечая за содействие международному сотрудничеству в целях устойчивого развития систем правосудия, и прокурором Верховной прокуратуры Японии.

Ордер на арест Путина

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Согласно сообщению суда, главу РФ обвиняют в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины на территорию России. Преступления, по данным суда, были совершены с 24 февраля 2022 года.

В Кремле на это заявили, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса возмутительной и неприемлемой.

При этом, по мнению американского президента Джо Байдена, решение МУС оправданно. Он добавил, что Вашингтон также не признает компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда достаточно сильна.

Позже решение Международного уголовного суда прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оно стало весомым международно-правовым результатом для Украины.

"Это поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", – заявил он.

Тем не менее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь указал на неприкосновенность глав государств и призвал к дипломатическому урегулированию военного конфликта в Украине.

В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, должен занять "объективную и беспристрастную позицию" и избегать "двойных стандартов" в этом вопросе.

24 марта стало известно, что Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС).

Таким образом, власти Армении будут обязаны задержать Владимира Путина и Марию Львову-Белову, в отношении которых Международный уголовный суд выписал ордеры на арест, если они официально прибудут на территорию их страны.

В апреле замглавы МИД РК Ермухамбет Конуспаев сообщил, что Казахстан не признает юрисдикции МУС, а потому никаких препятствий для поездок Владимира Путина в нашу страну нет.

На прошлой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. ЮАР подписала Римский статут об учреждении и процедуре МУС и формально обязана исполнить его ордер на арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030291-vydavshuyu-order-na-arest-putina-sudyu-mus-tomoko-akane-obyavili-v-rozysk-v-rossii/