Судья отказалась утвердить сделку сына Байдена с правосудием

Хантер Байден и Джо Байден. Фото: Getty Images / Kris Connor / Contributor

Сделка с правосудием, которую готовился заключить взрослый сын президента США Хантер Байден, признав себя виновным по делу о налоговых преступлениях и незаконном хранении оружия, развалилась в зале суда.

Эта сделка, условия которой вырабатывались несколько недель, скорее всего спасла бы Хантера от тюрьмы. Однако судья отказалась ее подписать, а адвокатам Хантера было дано две недели на составление нового документа.

Обвинение в уголовных преступлениях предъявляется сыну действующего президента впервые в истории США. Этому предшествовало длившееся пять лет следствие.

По условиям объявленной еще в июне сделки с правосудием, Хантер должен был признать себя виновным по двум эпизодам уклонения от налогов в 2017 и 2018 годах, а также в незаконном хранении оружия, будучи наркозависимым, и согласиться при этом на принудительное лечение от наркозависимости и наблюдение.

Взамен ему не будут предъявлены обвинения по более тяжким статьям, которые могут повлечь реальное тюремное заключение.

Однако в ходе продолжавшихся три часа слушаний судья окружного суда Мэриэллен Норейка задалась вопросом, а не обеспечит ли эта сделка Хантеру Байдену иммунитет от преследования за совершенные преступления, которые еще расследуются.

По данным CNN, Министерство юстиции США еще не закончило расследование других эпизодов биографии Хантера, когда он работал в Китае и Украине в бытность своего отца вице-президентом. Министерство проверяет, не должен ли он был зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

По ее словам, в этой сделке содержались "нестандартные условия", а решение вопроса с незаконным хранением оружия было "необычным".

После этого юристы обеих сторон прямо в зале суда на виду у журналистов вступили в переговоры в попытке спасти сделку или по крайней мере добиться более узкого соглашения.

Но все закончилось тем, что назначенная Дональдом Трампом судья Норейка отказалась эту сделку подписывать и дала обеим сторонам две недели на то, чтобы достичь нового соглашения.

А Хантер Байден, изначально готовый признать свою вину, пока что заявил о своей невиновности.

"Хантер Байден — частное лицо, и это его личное дело", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Президент и первая леди «любят своего сына и поддерживают его, пока он продолжает отстраивать заново свою жизнь».

Под прицелом республиканцев

Уклонение от уплаты налогов и незаконно приобретенный пистолет могут показаться легкими обвинениями на фоне тех, которые выдвигают республиканцы в Конгрессе.

Они утверждают, что Хантеру были предложены слишком мягкие условия сделки по той причине, что он — сын действующего президента.

Надзорный комитет Палаты представителей уже заслушал показания осведомителя, утверждающего, что Министерство юстиции умышленно затормозило расследование налогового дела Хантера. Прокурор Делавэра Дэвид Вайс, возглавлявший расследование, это отрицает.

Вайс был назначен еще Трампом, но администрация Байдена сохранила за ним это место, чтобы он довел расследование до конца.

К тому же республиканцы, изучающие различные обвинения в адрес Хантера, сосредоточили внимание на лэптопе, который он бросил в ремонтной мастерской Делавэра, содержимое которого хотят использовать, чтобы доказать вину сына президента в коррупции и подкупе, а заодно и причастность его отца к незаконным сделкам.

Демократы, в свою очередь, утверждают, что нет ничего удивительного в нападках республиканцев на систему правосудия, если учесть, что Трампу уже предъявлены обвинения по двум уголовным делам, а вскоре могут быть предъявлены обвинения еще по двум.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030263-sudya-otkazalas-utverdit-sdelku-syna-baydena-s-pravosudiem/