Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Беспокойная ночь и тревожное будущее. Израиль охвачен протестами против судебной реформы Нетаньяху

Опубликовано:

Протесты в Израиле
Протесты в Израиле. Фото: Amir Levy/Getty Images

Десятки тысяч человек провели минувшую ночь на улицах израильских городов, протестуя против судебной реформы, которую накануне израильский парламент все-таки принял, несмотря на широкое общественное недовольство.

Израильские медики объявили забастовку на 24 часа. Врачи продолжают работать только в Иерусалиме, где усиливаются столкновения между протестующими и полицией.

Резервисты грозят не явиться на обязательные армейские сборы, что может серьезно отразиться на боеготовности Израиля.

Многие газеты и журналы вышли во вторник с черной передовицей и заголовком «Черный день для израильской демократии».

Реформа, вызвавшая такие последствия, лишает полномочий Верховный суд страны, до сих пор выполнявший функции механизма сдержек исполнительной и законодательной власти.

Ее противники (согласно опросам общественного мнения, это около 46% израильтян) считают, что действующее правительство, протолкнувшее реформу, узурпировало власть и посягнуло на демократию.

Протесты продолжались в Израиле с февраля, когда правительство выступило с инициативой реформы. Акции стали самыми массовыми и продолжительными в истории страны.

Десятки тысяч человек, вышедших протестовать после голосования Кнессета в понедельник, обещают, что никогда не смиряться с произволом властей.

Оппозиция просит всех недовольных воздержаться от радикальных действий до завершения процесса рассмотрения апелляций и жалоб, поданных рядом политических и общественных организаций и Коллегией адвокатов.

Сутки после принятия реформы

Глава Ассоциации медработников Израиля Цион Хагай заявил, что забастовка необходима в первую очередь для того, чтобы повлиять на настроения многих врачей, которых тревожит будущее Израиля.

«Мы пытаемся удержать врачей, которые хотят уволиться и уехать за границу«», — сказал он в интервью национальной вещательной корпорации КАН.

Правительство добивается судебного постановления, обязывающего медиков вернуться к работе, но судебная реформа настроила судебную систему против властей, и такого постановления не будет.

В ночных столкновениях ранены 10 полицейских и около семи протестующих. Несколько человек пострадали в результате применения водометов. 18 человек арестованы.

Самые массовые акции проходят в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Оппозиция призывает полицию уважать право граждан на собрания и не применять силу против протестующих. Однако действия полицейских становятся все жестче, пишет израильская пресса.

Угроза безопасности

Военные опасаются, что исламистская группировка Хезболла воспользуется нестабильностью в стране и попробует проверить боеготовность Израиля на северных границах.

Во вторник лидер группировки Хассан Насралла заявил, что Израиль больше не является грозной силой региона, он саморазрушается и распадается на фрагменты.

События также отразились на инвестиционном рынке, что привело к ослаблению шекеля.

Министр финансов страны Бецалель Смотрич (один из самых праворадикальных членов правительства Нетаньяху) заявил прессе, что утверждения, будто демократии в Израиле что-то угрожает, лживы и беспочвенны.

Однако это малоубедительно для международных инвесторов в то время, как имеющая большой вес ассоциация профсоюзов грозит масштабной и бессрочной забастовкой государственного сектора.

Власти США, Великобритании и Германии призывают правительство Израиля трезво оценить угрозы внутренней и внешней безопасности для своей страны и действовать сугубо в общественных интересах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030066-bespokoynaya-noch-i-trevozhnoe-buduschee-izrail-ohvachen-protestami-protiv-sudebnoy-reformy-netanyahu/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Госдума приняла закон о призыве в армию до 30 лет. И отказалась повышать минимальный возраст до 21 года «Как раньше не будет уже ничего». Что говорят священники из Украины и России о разрушении храма в Одессе Принцу Джорджу 10 лет: новое фото будущего короля Британии

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.