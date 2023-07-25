Режим ЧС в энергетической отрасли ввели в Кыргызстане на три года

Опоры ЛЭП. Иллюстративное фото: Pixabay

В Кыргызстане ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли. Президент КР Садыр Жапаров подписал соответствующий указ, передает 24.kg.

Сообщается, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о введении режима ЧС для принятия экстренных мер по выводу страны из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления.

"Объявить с 1 августа 2023 года режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики со сроком действия до 31 декабря 2026 года", – говорится в публикации.

Кроме того, кабмин республики в недельный срок должен предоставить Министерству энергетики Кыргызстана право определения и выделения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, с последующей их передачей Фонду зеленой энергетики при кабмине.

Также Садыр Жапаров поручил предоставить исключительное право министру энергетики на период действия режима ЧС в оперативном порядке:

осуществлять общую координацию деятельности заместителей глав Минсельхоза, курирующих вопросы земельного и водного фонда, недропользования, директоров институтов и глав местных государственных администраций в части реализации проектов в сфере энергетики

вносить предложения об освобождении от занимаемой должности вышеуказанных должностных лиц в случае ненадлежащего исполнения мер, связанных с реализацией настоящего

провести инвентаризацию земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии;

госпредприятиям, акционерным обществам с государственной долей участия и их дочерним обществам в энергетической отрасли разрешить закупать товары, работы и услуги методом из одного источника в рамках реализации мероприятий, связанных с введением указанного режима ЧС;

установить персональную ответственность министра энергетики за надлежащее исполнение настоящего указа.

Отметим, что в Казахстане с 1 июля были повышены тарифы на коммунальные услуги.

Жителей Казахстана уже неоднократно предупреждали о том, что с 1 июля их ждет повышение тарифов на коммунальные услуги – в среднем на 10-30%. Чиновники аргументируют это уровнем износа инженерных сетей и подорожанием их составляющих: металла, труб, оборудования и других комплектующих.

Также, как ранее заявлял премьер-министр Алихан Смаилов, с 2021 года Казахстан сталкивается с дефицитом электроэнергии, и, если не провести модернизацию сетей, повысить ее выработку просто невозможно. Выход найден именно в повышении тарифов.

На прошлой неделе стало известно, что Казахстан договорился о поставках электричества из России.

Кроме того, в Минэнерго добавили, что с 1 июля, согласно поручению президента, ведомством проделана отраслевая работа по реформированию рынка электроэнергии. Приняты законодательные нормы по введению новой модели рынка электрической энергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030016-rezhim-chs-v-energeticheskoy-otrasli-vveli-v-kyrgyzstane-na-tri-goda/