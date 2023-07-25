Путин подписал закон о запрете смены пола в России

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола без медпоказаний. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Согласно нововведениям, в России теперь запрещаются любые медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленные на изменение пола.

Однако к ним не относятся процедуры по лечению врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей, которые назначает врачебная комиссия, говорится в опубликованном документе.

Кроме того, в случае смены пола одним из супругов брак будет аннулирован.

Законом также предусмотрено, что сменивший пол человек не сможет усыновлять детей.

При этом нормы закона не распространяются на тех, кто сменил пол до вступления документа в силу.

Напомним, что осенью прошлого года в России инициировали запрет пропаганды ЛГБТ на законодательном уровне. Документом предусматривается административная ответственность за пропаганду не только непосредственно нетрадиционных сексуальных отношений, но и подобных предпочтений.

В ноябре 2022 года Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений - были приняты соответствующие поправки в различные законодательные акты.

А в декабре минувшего года президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ. Согласно закону, фильмы, в которых власти России увидят пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или педофилии, не смогут получить прокатное удостоверение.

Стоит отметить, что принятие такого закона негативно восприняли в Штатах - госсекретарь США Энтони Блинкен до этого призвал российских законодателей отозвать законопроект о запрете "пропаганды" ЛГБТ в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029945-putin-podpisal-zakon-o-zaprete-smeny-pola-v-rossii/