"Страна на пороге гражданской войны". Парламент Израиля одобрил расколовшую общество судебную реформу

Протесты в Израиле. Фото: Ilia yefimovich/picture alliance/Getty Images

Парламент Израиля принял в последнем раунде голосования судебную реформу, расколовшую страну и ввергнувшую ее, по словам президента Исаака Херцога, в состояние чрезвычайной ситуации.

За законопроект проголосовали все 64 депутата, представляющие партии правительственной коалиции и формирующие большинство в Кнессете.

Израильская пресса особо подчеркивает, что в последний момент за реформу выступил даже министр обороны страны Йоав Галант, которого оппозиция называла "голосом разума" в стане ультраправого правительства.

Депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний в знак протеста.

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что, проголосовав за судебную реформу, парламентарии сделали "первый шаг в историческом процессе исправления судебной системы и восстановления полномочий, которые на протяжении многих лет были отняты у правительства и Кнессета".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир (один из самых праворадикальных политиков в правительстве) сказал, что с сегодняшнего дня Израиль станет еще чуть более демократической страной.

"Законопроект, который мы приняли сегодня, очень важен для демократии, но это только начало. Для того, чтобы государство Израиль стало еще более еврейским и демократическим, нам необходимо принять и другие положения реформы. Главным образом - это изменения в системе судебных назначений и прокурорских полномочий", - заявил Бен-Гвир.

До сих пор израильские судьи по уголовным и гражданским делам, включая судей Верховного суда, назначались Комитетом по судебным назначениям, состоящим из девяти человек.

Из этих девяти только четверо опосредованно избираются народом: это министр юстиции, еще один министр по выбору правительства и двое депутатов Кнессета. Остальные пятеро - ставленники самой судебной системы, избираемые по внутренней процедуре.

В рамках новой судебной реформы правительство Нетаньяху хочет, чтобы большинство членов Комиссии (а лучше - все) назначались с его ведома.

Однако многие в Израиле, включая высокопоставленных политиков, боятся, что таким образом Верховный суд превратится в "клику своих", как выразился в понедельник глава МИД Израиля Эли Коэн.

Водометы и аресты

У здания Кнессета с самого утра собрались порядка 20 тысяч противников предлагаемой судебной реформы. Полиция стянула к месту водометы и перекрыла подходы.

К моменту начала голосования 19 человек были арестованы.

Сотни человек в настоящий момент скандируют - "мы никогда не смиримся".

Представитель департамента полиции Коби Шабтай заявил израильской прессе, что существует угроза штурма протестующими здания Кнессета, но полицейские готовы к такому развитию.

Сто самых крупных бизнесов Израиля объявили в понедельник забастовку.

Президент страны Исаак Херцог, проведший всю минувшую ночь в переговорах с представителями правящей коалиции и оппозиции, заявил, что Израиль находится в режиме чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху буквально накануне перенес операцию на сердце, но все же прибыл в здание Кнессета, по некоторым данным, - с кардиостимулятором.

Президент США Джо Байден призывал Нетаньяху отложить голосование и постараться достичь приемлемого соглашения с оппозицией.

Многие израильские эксперты считают, что судебная реформа, которая по сути означает полную концентрацию власти в руках правительства, осложнит отношения Израиля с западными партнерами и отпугнет международных инвесторов.

Чего хочет правительство

Цель судебной реформы – ограничить полномочия Верховного суда, который в Израиле в виду отсутствия Конституции выполняет функции сдерживания исполнительной и законодательной власти.

Поправки подразумевают, что любое вето Верховного суда может быть преодолено простым парламентским большинством в 61 голос.

Иными словами, правящая коалиция, которая как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, теперь сможет всегда обходить запреты судебной власти и беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

С февраля по апрель этого года миллионы израильтян выходили на улицы городов, возражая против предложенной правительством судебной реформы.

Они убеждены, что, устранив систему сдержек и противовесов, власти превратят страну в диктатуру.

Сторонники реформы считают, что в руках Верховного суда в последние годы сконцентрировалась абсолютная власть, и избранное народом правительство не может эффективно работать, так как вынуждено постоянно преодолевать сопротивление со стороны судей.

Метания Нетаньяху

29 июня Биньямин Нетаньяху дал интервью американскому изданию Wall Street Journal, в котором неожиданно заявил, что спорный пункт о судебной реформе будет исключен из конечного варианта законопроекта, который включает ряд других изменений.

«Сейчас этого (пункта) нет… Я внимательно отношусь к общественному мнению и к тому, что, на мой взгляд, окажется приемлемым», - сказал Нетаньяху WSJ.

Это вызвало бурю возмущения в рядах его коалиционного правительства – самого правого в истории Израиля.

Реформирование судебной системы было одним из главных условий при формировании коалиции после последних выборов.

Вместе с партией Нетаньяху "Ликуд" в него вошли ультраортодоксы и партии ультранационалистического толка.

И тем, и другим необходимо ограничить возможности Верховного суда, который часто блокирует инициативы ультраправых.

Неожиданный отказ Нетаньяху от ранее согласованных планов партнеры по коалиции назвали предательством и весь последний месяц оказывали на него давление.

Именно потому собравшиеся у здания Кнессета протестующие до конца не знали, как пройдет сегодняшнее голосование, кому в конечном итоге он решит уступить – противникам реформы или партиям, от которых зависит судьба его правительства.

Что дальше?

Противники реформы грозили в случае ее принятия перестать платить налоги. Резервисты израильской армии намерены не являться на ежегодные и обязательные армейские сборы.

В израильском обществе к армии относятся с большим пиететом, служба считается честью и никогда до сих пор не становилась орудием протеста.

Есть опасения, что подобное развитие событий приведет к нарушению субординации в армии, что неприемлемо для страны, находящейся в постоянной боевой готовности.

Сторонники реформы обвиняют противников в попытке военного переворота.

"Я пришла сегодня сюда, чтобы четко заявить тем, кого я выбирала, за кого голосовала и кого поддерживаю, что я стопроцентно выступаю за судебную реформу", - говорит Авия Коэн, студентка юридического факультета.

Она вышла в понедельник на многотысячную акцию в поддержку правительства в Тель-Авиве.

"Мы напуганы и злы из-за того, что кто-то пытается изменить эту страну, пытается повернуть вспять нашу демократию", - говорит другая студентка, 24-летняя Цивия Гуггенхайм, выступающая против реформы.

"Мы не братья. Мы в эпицентре гражданской войны. Мы ранены, истекаем кровью, опечалены и обеспокоены", - написала колумнист одной из центральных израильских газет "Едиот Ахронот" Сима Кадмон, объясняя глубину раскола в обществе.

Опросы общественного мнения, проведенные израильской вещательной корпорацией КАН, показали, что 46% населения страны выступают против реформы, 35% - за и 19% не определились.

Всеизраильская ассоциация профсоюзов "Гистадрут", имеющая большой вес, предлагала более умеренный вариант реформы, дающий больше самостоятельности правительству, но не лишающий Верховный суд контроля над ситуацией.

Лидер оппозиции Яир Лапид заявлял, что этот вариант мог бы стать хорошей отправной точкой для дальнейшего поиска компромисса, но в "Ликуде" говорят, что текст предлагаемого законопроекта подозрительно похож на позицию самого Лапида.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029911-strana-na-poroge-grazhdanskoy-voyny-parlament-izrailya-odobril-raskolovshuyu-obschestvo-sudebnuyu-reformu/