Аресты, водометы, забастовка. Израиль готовится к голосованию по самой спорной реформе в своей истории

Протесты в Израиле. Фото: Ilia yefimovich/picture alliance/Getty Images

Полиция Израиля стягивает водометы к зданию парламента в Иерусалиме в преддверии голосования по судебной реформе, вызвавшей самые массовые и длительные в истории страны протесты. Сообщается, что уже произведено несколько арестов протестующих.

Сто самых крупных бизнесов Израиля объявили забастовку.

Президент страны Исаак Херцог, проведший всю минувшую ночь в переговорах с представителями правящей коалиции и оппозиции, заявил, что Израиль находится в режиме чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху буквально накануне перенес операцию на сердце, но все же прибыл в здание Кнессета, по некоторым данным, – с кардиостимулятором.

Президент США Джо Байден призвал Нетаньяху отложить голосование и постараться достичь приемлемого соглашения с оппозицией.

Многие израильские эксперты считают, что судебная реформа, которая по сути будет означать полную концентрацию власти в руках правительства, осложнит отношения Израиля с западными партнерами и отпугнет международных инвесторов.

Чего хочет правительство

Цель предлагаемой судебной реформы – ограничить полномочия Верховного суда, который в Израиле ввиду отсутствия Конституции выполняет функции сдерживания исполнительной и законодательной власти.

Предлагаемые поправки подразумевали, что любое вето Верховного суда может быть преодолено простым парламентским большинством в 61 голос.

Иными словами, правящая коалиция, которая как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, могла бы всегда обходить запреты судебной власти и беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

С февраля по апрель этого года миллионы израильтян выходили на улицы городов, возражая против предложенной правительством судебной реформы.

Они убеждены, что власти стремятся сломать систему сдержек и противовесов и превратить страну в диктатуру.

Сторонники реформы считают, что в руках Верховного суда в последние годы сконцентрировалась абсолютная власть, и избранное народом правительство не может эффективно работать, так как вынуждено постоянно преодолевать сопротивление со стороны судей.

Кому уступит Нетаньяху?

29 июня Биньямин Нетаньяху дал интервью американскому изданию Wall Street Journal, в котором неожиданно заявил, что спорный пункт о судебной реформе будет исключен из конечного варианта законопроекта, который включает ряд других изменений.

"Сейчас этого (пункта) нет… Я внимательно отношусь к общественному мнению и к тому, что, на мой взгляд, окажется приемлемым", – сказал Нетаньяху WSJ.

Это вызвало бурю возмущения в рядах его коалиционного правительства – самого правого в истории Израиля.

Реформирование судебной системы было одним из главных условий при формировании коалиции после последних выборов.

Вместе с партией Нетаньяху "Ликуд" в него вошли ультраортодоксы и партии ультранационалистического толка.

И тем, и другим необходимо ограничить возможности Верховного суда, который часто блокирует инициативы ультраправых.

Неожиданный отказ Нетаньяху от ранее согласованных планов партнеры по коалиции назвали предательством и весь последний месяц оказывали на него давление.

Именно потому собравшиеся у здания Кнессета протестующие не знают, как пройдет сегодняшнее голосование, кому в конечном итоге он решит уступить – противникам реформы или партиям, от которых зависит судьба его правительства.

Что дальше?

Противники реформы грозят в случае ее принятия перестать платить налоги. Резервисты израильской армии намерены не являться на ежегодные и обязательные армейские сборы.

В израильском обществе к армии относятся с большим пиететом, служба считается честью и никогда до сих пор не становилась орудием протеста.

Есть опасения, что подобное развитие событий приведет к нарушению субординации в армии, что неприемлемо для страны, находящейся в постоянной боевой готовности.

Сторонники реформы обвиняют противников в попытке военного переворота.

"Я пришла сегодня сюда, чтобы четко заявить тем, кого я выбирала, за кого голосовала и кого поддерживаю, что я стопроцентно выступаю за судебную реформу", – говорит Авия Коэн, студентка юридического факультета.

Она вышла в понедельник на многотысячную акцию в поддержку правительства в Тель-Авиве.

"Мы напуганы и злы из-за того, что кто-то пытается изменить эту страну, пытается повернуть вспять нашу демократию", – говорит другая студентка, 24-летняя Цивия Гуггенхайм, выступающая против реформы.

"Мы не братья. Мы в эпицентре гражданской войны. Мы ранены, истекаем кровью, опечалены и обеспокоены", – написала колумнист одной из центральных израильских газет "Едиот Ахронот" Сима Кадмон, объясняя глубину раскола в обществе.

Опросы общественного мнения, проведенные израильской вещательной корпорацией КАН, показали, что 46% населения страны выступают против реформы, 35% – за и 19% не определились.

Всеизраильская ассоциация профсоюзов "Гистадрут", имеющая большой вес, предложила более умеренный вариант реформы, дающий больше самостоятельности правительству, но не лишающий Верховный суд контроля над ситуацией.

Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что этот вариант мог бы стать хорошей отправной точкой для дальнейшего поиска компромисса, но в "Ликуде" говорят, что текст предлагаемого законопроекта подозрительно похож на позицию самого Лапида.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029879-aresty-vodomety-zabastovka-izrail-gotovitsya-k-golosovaniyu-po-samoy-spornoy-reforme-v-svoey-istorii/