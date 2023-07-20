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30 лет независимости Казахстана

Для Навального запросили 20 лет колонии по делу об экстремизме

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Алексей Навальный
Алексей Навальный. Фото: Contributor / Getty Images

Прокурор попросил Московский городской суд приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, передает РИА Новости.

"Прокурор потребовал 20 лет колонии особого режима", – сказал юрист.

Как пишет агентство со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева, Мосгорсуд рассматривает новое дело Навального на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области в закрытом режиме.

Отмечается, что Алексея Навального обвиняют в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности. Второму фигуранту дела – бывшему техническому директору одного из Youtube-каналов Навального Даниэлю Холодному – прокурор предложил назначить 10 лет в колонии общего режима.

В агентстве добавили, что приговор Московский городской суд огласит 4 августа.

Арест и заключение Навального

30 декабря стало известно, что Следственный комитет России возбудил против Алексея Навального новое уголовное дело о мошенничестве.

В начале 2021 года Навальный заявил о возвращении в Россию 17 января. Оппозиционера задержали прямо в аэропорту Москвы по возвращении из Германии. Уже на следующий день ему санкционировали меру пресечения в виде ареста на 30 суток в рамках дела "Ив Роше".

Позже отмечалось, что Навального будут судить по еще одному старому делу о клевете.

В итоге в конце февраля 2021 года Московский городской суд вынес решение о том, что ему придется провести в заключении около 2,5 лет.

28 февраля появилась информация о том, что оппозиционера доставили в колонию во Владимирской области.

В апреле Навальный сообщил, что в отношении его завели новое дело по статье о терроризме.

"Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд", – говорил он.

Позже расширенную цитату опубликовали соратники Навального. Из нее следует, что оппозиционер сначала напомнил, что по делу об экстремизме ему уже грозит до 30 лет лишения свободы.

В мае Московский городской суд получил дело Алексея Навального о создании "экстремистского сообщества". Помимо этого, его обвиняют еще по шести статьям УК РФ. И уже в июне Мосгорсуд начал судебный процесс по делу о создании "экстремистского" сообщества и сразу сделал его закрытым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029490-dlya-navalnogo-zaprosili-20-let-kolonii-po-delu-ob-ekstremizme/

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