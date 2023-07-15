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Мужчина влетел на парашюте в колесо обозрения на Иссык-Куле (видео)

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Колесо обозрения
Колесо обозрения. Фото: t.me/sputnik_kyrgyzstan

На Иссык-Куле мужчина катался на парашюте, привязанном к водному катеру, и зацепился за колесо обозрения. Инцидент попал на видео.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, инцидент произошел вчера, 14 июля, в прибрежной зоне села Бостери.

"31-летний отдыхающий из Каракола катался на парашюте, привязанном к водному катеру, и зацепился за колесо обозрения. Это увидели бойцы отряда специальных операций МВД, которые несли службу по охране общественного порядка. Они с помощью местных жителей помогли снять с аттракциона отдыхающего", — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина не пострадал.

Парасейлинг — это популярный водный вид спорта, представляет собой полет на парашюте, который прикреплен тросом к катеру и поднимается в воздух по мере того, как катер набирает скорость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028776-muzhchina-vletel-na-parashyute-v-koleso-obozreniya-na-issyk-kule-video/

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