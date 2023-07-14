Кокаин в Белом доме: расследование закрыто, хозяина порошка так и не нашли

Белый дом. Фото: Rudy Sulgan/Getty Images

Секретная служба США, отвечающая за безопасность первых лиц государства, закрыла расследование, которое было начато после того, как в Белом доме обнаружили кокаин.

Спецслужба сообщила, что подозреваемых в этом деле найти не удалось, поскольку следователи не смогли идентифицировать на пакетике с наркотиком ни отпечатков пальцев, ни следов ДНК.

В начале июля охрана Белого дома нашла в вестибюле президентской резиденции маленький пластиковый пакет с неизвестным белым порошком. Он находился в месте, где входящие в здание люди оставляют мобильные телефоны и другие личные вещи. Доступ к камере хранения имеют не только сотрудники администрации, но и обычные люди.

После того, как пакетик был обнаружен, аппарат президента США срочно эвакуировали. Как заявила Секретная служба, это было сделано, чтобы убедиться, что "это не был химический или радиологический материал, угрожавший безопасности Белого дома".

После проведения анализов выяснилось, что белое вещество в пакетике — это кокаин.

Эксперты ФБР проверили пластиковый пакет на наличие отпечатков пальцев или идентифицируемых следов ДНК, но к каким-либо значимым результатам это не привело.

Понять, кто именно принес в Белый дом кокаин, также не помогли кадры с камер наблюдения. Секретная служба изучила эти видеозаписи и установила, что в этот день в помещении побывало несколько сотен человек — и без каких-либо доказательств невозможно определить, кто из них мог быть хозяином пластикового пакетика.

Президента США Джо Байдена в этот день в Белом доме не было — он находился в резиденции Кэмп-Дэвид вместе с семьей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028613-kokain-v-belom-dome-rassledovanie-zakryto-hozyaina-poroshka-tak-i-ne-nashli/