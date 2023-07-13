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Илон Маск вступает в игру с искусcтвенным интеллектом. Его новая компания X.Al начинает работу над созданием ИИ

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Chesnot/Getty Images

Илон Маск объявил о создании компании X.Al, которая займется вопросами искусственного интеллекта с целью «познания реальности», как сказано в сообщении Маска.

Компания была зарегистрирована в Неваде еще в апреле, но официально приступила к работе только сейчас.

X.Al станет третьим игроком на рынке ИИ наряду с компанией Open AI, создавшей первый чат-бот ChatGPT, и Google, запустившей в марте свой аналог под названием Bard.

В заявлении X.Al говорится, что ее цель – постичь истинную природу Вселенной. Хотя раньше Маск называл искусственный интеллект экзистенциальной угрозой, а стремительно прогрессирующие исследования в этой области – опасными.

В марте он подписал открытое письмо, в котором многие ведущие фигуры в области технологий призвали коллег сделать паузу в развитии ИИ. Однако уже в апреле стало известно, что Маск зарегистрировал компанию X.AI Corp., название которой красноречиво указывало на направление ее деятельности.

Эксклюзивная команда

Сообщается, что X.Al будет управляться отдельно и независимо от других компаний империи Маска, куда входят Tesla, SpaceX, Twitter, Neuralink и Boring Co.

На представленном в среду сайте X.Al говорится, что основу компании составляют 12 специалистов в области компьютерных разработок, включая ИИ, некоторые из них в прошлом работали в Google, Microsoft и различных университетах, в частности, в Университете Торонто.

Возглавил команду сам Илон Маск, который в прошлом принимал участие в создании первого чат-бота ChatGPT, но в 2018 году покинул совет директоров Open AI и с тех пор скептически высказывался по поводу разработок ИИ-технологий.

О размерах инвестиций в новый проект Маска пока не сообщается, но можно предположить, что речь идет о миллиардах долларов. Для сравнения – разработки Open AI обошлись инвесторам в 13 млрд долларов.

В апреле Financial Times сообщала со ссылкой на свои источники, что Маск вел переговоры с инвесторами других своих компаний - Tesla и SpaceX – на предмет их финансовой поддержки нового проекта, но результаты консультаций неизвестны.

Некрасивый маневр?

X.AI
X.AI. Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Эффектное появление Маска на рынке ИИ-технологий привлекло повышенное внимание конкурентов и специалистов хайтека.

"Илон - один из величайших предпринимателей нашего времени", - сказал Рид Хоффман, соучредитель LinkedIn и стартапа Inflection AI.

По его словам, у Маска есть все основания и возможности занять свое место в области создания искусственного интеллекта.

При этом он критически отозвался о мартовском призыве Маска к индустрии о введении полугодового моратория на разработки.

"Я косо смотрю на маневр, при котором ты призываешь всех остановиться на шесть месяцев, а сам в это время удваиваешь собственные усилия", - сказал Хоффман.

Он также сказал, что отрасли необходимо стремиться к инклюзивности, в ответ на комментарий журналистов о том, что в новая компания Маска почти полностью состоит из мужчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028562-ilon-mask-vstupaet-v-igru-s-iskusctvennym-intellektom-ego-novaya-kompaniya-xal-nachinaet-rabotu-nad-sozdaniem-ii/

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