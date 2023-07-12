Вулкан Фаградальсфьядль извергается в Исландии (видео)

Вулкан Фаградальсфьядль. Фото: Abstract Aerial Art / Getty Images

В Исландии на полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль - он расположен в 30 километрах от исландской столицы Рейкьявика.

Метеорологи заявили о начале извержения вулкана еще 10 июля, пишет РИА Новости. Сообщалось, что сначала в разных местах полуострова наблюдался подъем почвы, а в течение недели до начала извержения в районе было зарегистрировано до тысячи землетрясений, магнитуда некоторых из них превышала 5,0.

По данным Euronews, доступ к этой зоне в необитаемом районе возле горы Литли-Хрутур заблокирован.

Полиция призывает жителей страны держаться на отдалении от трещины, из которой выходят газ и лава.

К гражданам обратился и президент страны Гудни Йоханнессон - он сообщил, что угрозы инфраструктуре пока нет - зона, представляющая опасность, была перекрыта органами гражданской защиты.

Отмечается, что это извержение стало третьим за последние три года, но самым масштабным.

Ведущий научный сотрудник Института геологии рудных месторождений РАН Иван Махоткин в беседе с корреспондентами заявил, что мощность извержения будет зависеть от того, есть ли рядом с Фаградальсфьядлем озера.

Специалист напомнил, что в 2010 году из-за попадания воды в жерло вулкана Эйяфьятлайокудль возник выброс облака вулканического пепла, который нарушил авиасообщение в Северной Европе.

По его мнению, нужно наблюдать за развитием событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028290-vulkan-fagradalsfyadl-izvergaetsya-v-islandii-video/