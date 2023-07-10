СМИ сообщило о попытке госпереворота в Туркменистане, но позже удалило новость

Ашхабад. Иллюстративное фото: Getty Images/avatavat

Независимое издание Turkmen.news, ссылаясь на собственные источники, заявило о попытке вооруженного государственного переворота в Туркменистане, однако позже удалило материал с сайта.

Несмотря на то, что статья о попытке госпереворота была удалена, ряд СМИ успел перепечатать ее и разместить на своих сайтах.

Так, портал Kaktus.media, ссылаясь на Turkmen.news, пишет, что в июне спецслужбы Туркменистана пресекли попытку вооруженного переворота и задержали 20 туркменистанцев. В данный момент подозреваемые находятся под арестом.

Сообщается, что одним из организаторов переворота источники называют Батыра Мередова – сына бывшего министра сельского хозяйства Пайзыгельды Мередова, скончавшегося в 2013 году.

Кроме того, как пишут СМИ, был задержан и замминистра внутренних дел Туркменистана Ахмет Ходжатов. Пост вице-министра он занял в декабре 2018 года, до этого он был главой управления полиции Марыйского велаята.

"Сообщается, что заговорщики "целыми грузовиками" доставляли в Туркменистан оружие разного вида. Один из источников утверждает, что причина массовой блокировки интернета в Туркменистане в последние дни - скрыть информацию о вооруженном заговоре", - говорится в материале (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Добавим также, что в Telegram-канале Turkmen.news появилось объяснение удалению материала о попытке госпереворота с портала.

"Мы сняли с публикации эту заметку до выяснения всех подробностей. Скоро будут дополнения", - говорится в посте.

Всех, кто обладает информацией об этой ситуации, просят связаться с редактором издания.

Пост в Telegram-канале. Скриншот: t.me/anthabar

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027978-turkmenistanskoe-smi-soobschilo-o-popytke-gosperevorota-no-pozzhe-udalilo-novost/