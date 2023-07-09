Выборы в Узбекистане: избирательные участки закрылись, идет подсчет голосов

Шавкат Мирзиёев голосует на выборах. Фото: president.uz

В Узбекистане завершилось голосование на досрочных выборах президента республики. В стране начался подсчет голосов, передает NUR.KZ.

В 20:00 по местному времени (21.00 по времени Астаны) участки для голосования закрылись. Начался подсчет голосов.

Отметим, как ранее сообщали в ЦИК, на 17:00 по местному времени (18:00 по Астане), проголосовало почти 13,5 миллиона человек. Явка на выборах в Узбекистане приблизилась к 70%.

Досрочные выборы в Узбекистане

Летом прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию Узбекистана через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Конституцию. Референдум состоялся 30 апреля.

В ЦИК страны сообщили, что итоговая явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей. При этом за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, высказалось 90,21% от принявших участие в голосовании.

Отмечалось, что среди поправок имеется пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

8 мая этого года Шавкат Мирзиеев объявил о проведении досрочных выборов главы государства. Узбекский лидер тогда выразил уверенность, что выборы пройдут в полном соответствии с законом, открыто и прозрачно.

Сегодня, 9 июля, в стране началось голосование на досрочных выборах. Уже к 11 часам (по местному времени) выборы президента страны были признаны состоявшимися.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027955-vybory-v-uzbekistane-izbiratelnye-uchastki-zakrylis-idet-podschet-golosov/