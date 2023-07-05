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Белый дом эвакуировали из-за подозрительного порошка. Это оказался кокаин

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Вашингтон. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Белом доме в Вашингтоне в воскресенье случился небольшой переполох: охрана нашла неизвестный порошок, и аппарат президента США срочно эвакуировали. Как сообщила во вторник американская пресса, порошок оказался кокаином.

О том, что найденный порошок — кокаин, объявили газета Washington Post и агентство AP, сославшись на пожарную охрану Вашингтона и правоохранительные органы.

Пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил Би-би-си, что порошок был найден в девятом часу вечера в воскресенье (в Европе была ночь), и Белый дом был закрыт в качестве меры предосторожности.

По словам Гульельми, охрана президента тут же вызвала пожарных, и те быстро установили, что найденное вещество не представляет собой опасности.

Тем не менее, порошок был отправлен на дополнительный анализ.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас идет расследование, каким образом порошок попал в Белый дом.

Порошок был найден в Западном крыле Белого дома, где, в частности, расположены Овальный кабинет — рабочий кабинет президента, а также офисы вице-президента, главы аппарата Белого дома, пресс-секретаря администрации и кабинеты сотен других сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027582-belyy-dom-evakuirovali-iz-za-podozritelnogo-poroshka-eto-okazalsya-kokain/

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