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Польша дополнительно отправит сотни своих военных к границе с Беларусью

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Граница Польши и Беларуси
Граница Польши и Беларуси. Фото: twitter.com/StZaryn

Глава министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминский сообщил в своем официальном Twitter-профиле, что их страна усилит безопасность на границе с Беларусью.

"В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью я принял решение усилить наши силы группой из 500 офицеров польской полиции из подразделений по предотвращению и борьбе с терроризмом.

Они присоединятся к 5000 офицеров Пограничной охраны и 2000 солдат, охраняющих безопасность на границе Польши", – сообщил Каминский.

Добавим, что по информации Deutsche Welle, протяженность польско-белорусской границы составляет 418 километров, из которых 186 километров проходят по суше.

Напомним, в январе прошлого года Польша начала строительство строительство 186-метрового забора высотой 5,5 м на границе с Беларусью из-за резкого увеличения потока нелегальных мигрантов.

Строительство было завершено в октябре 2022 года, сообщил тогда госсекретарь Канцелярии премьер-министра Польши, замкоординатора спецслужб Станислав Жарин в Twitter.

"Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу теперь невозможен. Сегодня польская граница является самой защищенной в Европе", – написал Жарин.

Недавно после сообщений о том, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправился в Беларусь, в Польше приняли решение укрепить свою восточную границу. Премьер Матеуш Моравецкий также заявлял, что они также усилили безопасность более 230 километров границы с Калининградской областью России на северо-востоке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027339-polsha-dopolnitelno-otpravit-sotni-svoih-voennyh-k-granitse-s-belarusyu/

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