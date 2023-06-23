Извержение самого высокого вулкана в Евразии началось на Камчатке (видео)

Ключевская сопка. Иллюстративное фото: t.me/IViS_DVO_RAN

На Ключевской сопке, самого высокого действующего вулкана Евразии, началось очередное извержение. Выбросов пепла пока не наблюдается, передает РИА Новости.

Как сообщила агентству руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина, опасности на данный момент нет.

"На вулкане Ключевской сегодня ночью началось извержение стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, зафиксировано спазматическое дрожание. Выбросов пепла пока не наблюдается", – рассказала Гирина.

Отмечается, что в ночное время наблюдалось свечение от лавы, которая уже появилась в западной части вершинного кратера. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые установлены в обсерватории в поселке Ключи.

Между тем вулкану присвоили "желтый" повышенный код опасности для авиации, так как выбросов пепла не наблюдается. Однако если активность существенно повысится, выбросы могут представлять опасность для авиации.

Напомним, в последний раз самый высокий в Евразии действующий вулкан Ключевская сопка, расположенный на полуострове Камчатка, начал выбрасывать вулканические бомбы в ноябре прошлого года.

Согласно информации на сайте Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Ключевская сопка – это самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4750 метров.

На его склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Возраст вулкана – 7 тыс. лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026020-izverzhenie-samogo-vysokogo-vulkana-v-evrazii-nachalos-na-kamchatke-video/