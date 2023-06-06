Столкновение поездов в Индии: как трагедия может повлиять на политические амбиции Нарендры Моди

Место крушения поездов в Индии. Фото: Dibyangshu Sarkar /AFP / Getty Images

Индия расследует крупное крушение поезда, в результате которого погибли 275 человек. Происшествие в штате Одиша заставило правительство и экспертов по-новому взглянуть на безопасность и жизнеспособность железнодорожной сети, построенной еще в 19-м веке, передает The Washington Post.

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В субботу, 3 июня, премьер-министр Индии Нарендра Моди должен был присутствовать на официальном запуске нового поезда между Гоа и Мумбаи. Однако накануне в стране произошло разрушительное столкновение трех поездов. Это одна из самых страшных транспортных катастроф в истории страны. В связи с этим официальная церемония была отменена. По данным правительства, во время катастрофы погибло 275 человек.

Столкновение, в результате которого пассажирские поезда были сброшены с путей, заставило экспертов по-новому взглянуть на индийскую железнодорожную сеть. Ежегодно она обслуживает около 22 млн пассажиров, при этом большая часть путей была построена еще в 19-м веке. Правительство заявило, что расследование катастрофы продолжается.

Однако отчеты указывают на проблемы с железнодорожными сигналами, которые должны были предупредить машинистов о приближении другого поезда. Если бы сигналы сработали корректно, то один из поездов мог бы остановиться, снизить скорость или перейти на другой путь.

Эта трагедия является большим ударом для Нарендры Моди, который в следующем году собирается переизбираться на пост премьер-министра. Он делал большую ставку на реконструкцию железнодорожной сети и запуск первого в Индии сверхскоростного пассажирского экспресса к 2026 году. Однако эксперты предупреждают, что акцент на запуске скоростных маршрутов может привести лишь к еще большему количеству аварий, если сама железнодорожная инфраструктура не будет модернизирована.

Премпал Шарма, бывший член Совета железных дорог, заявил, что главным приоритетом должна стать безопасность, а не скорость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023347-stolknovenie-poezdov-v-indii-kak-tragediya-mozhet-povliyat-na-politicheskie-ambitsii-narendry-modi/