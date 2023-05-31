Атака дронов на Москву: что это были за беспилотники, как смогли преодолеть ПВО – и другие главные вопросы

Место падения обломков беспилотника. Фото: Kirill Kudryavtsev / AFP / Getty Images

Налет беспилотников 30 мая в Москве и Московской области стал самым массированным за все время с начала вторжения России в Украину. Спустя несколько часов по-прежнему не до конца ясно, сколько именно было дронов, кто их построил и откуда запустил.

Министерство обороны России заявило, что всего было запущено восемь дронов, три из которых были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали, а еще пять, по версии ведомства, сбили зенитные комплексы "Панцирь-С".

Информация о трех беспилотниках, подавленных, по словам военных, средствами РЭБ, совпадает с тремя сообщениями о попаданиях дронов в жилые дома - в Москве на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и в жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. Потерявшие управление беспилотники могли, снижаясь, попасть в дома. Однако подтверждений из независимых источников того, что все происходило именно так, нет.

Телеграм-канал Baza ранее утверждал, что в утренней атаке участвовало около 25 беспилотников, большая часть была сбита, большинство из них - в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Президент России Владимир Путин, комментируя утренние удары беспилотников по Москве, заявил, что система ПВО сработала "штатно, удовлетворительно", хотя, по его словам, есть над чем работать. Путин заявил, что Киев выбрал путь запугивания граждан России, ничего, впрочем, не сказав о том, что в таком случае делает российская армия, когда обстреливает ракетами и атакует дронами украинские города.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за атакой стоят украинцы. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал этот налет "террористической акцией киевского режима по гражданским объектам".

В Киеве утреннюю атаку на Москву пока официально не комментировали. Однако в эфире YouTube-канала Breakfast Show советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в Украине "с удовольствием смотрят" на происходящее и прогнозируют увеличение числа атак, хотя отношения к ним Киев "конечно же, не имеет" (цитата по изданию "Холод").

Есть ли в ударе по Москве украинский след?

Налет дронов на Москву не привел к таким же разрушительным последствиям, к каким приводят удары дронами Shahed иранского производства по Киеву. В то же утро, когда москвичи заметили в небе беспилотники и услышали взрывы, по столице Украины российская армия выпустила 31 "Шахед". Были сбиты 29 из них, но удар все равно был настолько мощным, что в результате погибла одна женщина, ранены 13 человек.

В начале сентября 2022 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал статью о перспективах украинской кампании в 2023 году. В ней, в частности, говорилось, что "центром тяжести" российской армии в этой войне является дальность средств поражения.

Россия на тот момент могла применять против Украины крылатые ракеты с дальностью в 2000 километров (впоследствии появились "Шахеды"), а Украина - лишь оперативно-тактические ракеты с дальностью не более 100 км.

"Дело именно в безнаказанности, обеспеченной физической удаленностью. В этом и состоит действительный центр тяжести противника. И мы не имеем права оставлять его без должного внимания", - писал начальник украинского генштаба.

Другими словами, Залужный практически анонсировал удары по объектам в глубине России, цель которых - пошатнуть уверенность россиян в собственной безопасности.

Были ли у дронов, которые появились в небе над Подмосковьем и Москвой во вторник утром, военные цели, сказать трудно, поскольку о поражении военных или инфраструктурных объектов официально не сообщается. Возможно, они действительно были сбиты или обезврежены средствами РЭБ.

Однако, если допустить, что за ударами этих беспилотников действительно стоит ВСУ, то все равно - когда дрон оказался в небе над Подмосковьем или Москвой, он уже выполнил свою задачу, о которой писал генерал Залужный: пуски зенитных ракет, взрывы падающих дронов, попадания дронов в жилые дома разрушают уверенность москвичей в собственной защищенности.

И даже если попадания беспилотников в жилые дома стали следствием воздействия РЭБ или зенитных ракет, то эффективность этих систем вряд ли может успокоить тех, кто живет в этих домах.

Что это были за беспилотники?

Про сами дроны пока мало что известно. Судя по кадрам, которые попали в сеть, это были беспилотники среднего класса с размахом крыла около 2,5-3 метра, оснащенные двигателями внутреннего сгорания.

На видеозаписях были видны беспилотники двух типов - дрон с классической самолетной компоновкой, похожий на легкомоторный самолет (пока окончательно не ясно, был ли это беспилотник или просто легкомоторный самолет), а также беспилотник, выполненный по схеме "утка" - с несущим крылом в задней части аппарата.

Телеграмм-канал Shot опубликовал снимок боевой части дрона, который оказался в квартире одного из домов. Судя по снимку, это инженерный кумулятивный заряд КЗ-6, который производили еще в СССР и который используется в самых разных целях - для обезвреживания старых боеприпасов, образования проломов в стенах и мерзлом грунте, уничтожения различного оборудования.

Он не предназначен для применения в авиации и, судя по всему, дрон, которым его оснастили, вполне мог быть переделан из разведывательного беспилотника в ударный дрон-камикадзе. Об этом говорит и то, что у обоих летательных аппаратов заметны стойки шасси - беспилотнику-камикадзе они не нужны, поскольку такой дрон не должен приземляться, а сами стойки только тормозят его в полете, сокращая предельную дистанцию.

О моделях дронов точных данных пока нет. Более того - нет полной уверенности в том, что тот аппарат, который был похож на обычный легкомоторный самолет, не был им.

Со вторым типом дронов тоже нет полной определенности - он внешне похож на беспилотник, о котором в начале мая писал украинский блогер Игорь Лачен, автор телеграмм-канала "Лачен пишет". Ранее он объявлял сбор на закупку, как он утверждал, дронов-камикадзе "Бобер" и впоследствии рассказал, что ему удалось собрать средства, но на сколько аппаратов, не уточнил.

При этом он опубликовал фото с беспилотником, похожим на те, что были засняты над Москвой и Подмосковьем.

Никаких тактико-технических характеристик "Бобра" блогер не привел, однако, судя по его публикациям, это был все-таки ударный дрон - правда, непонятно, однократного или многократного применения.

Откуда запускали дроны?

Одна из главных вещей, которые, вероятно, должны пытаться определить российские власти, - на какое расстояние могут летать эти дроны.

Беспилотники такого размера могут летать на несколько сотен километров, и теоретически их можно было бы запускать с территории Украины, не занятой российскими войсками.

Однако тогда возникает вопрос: каким образом эти дроны могли преодолеть ПВО в прифронтовой зоне и затем избежать обнаружения на всем пути своего полета?

Причем это не первый налет беспилотников, когда они ухитряются пролететь большое расстояние, оставаясь незамеченными. В конце февраля и конце апреля в Подмосковье находили обломки беспилотников, внешне похожих на UJ-22 Airborne украинского производства. В ночь на 3 мая 2023 года два беспилотника взорвались над куполом Сенатского дворца в Кремле.

В том же случае, если дроны, которые были замечены над Москвой 30 мая, запустили с территории России, то это может быть весьма непростым делом. Такие крупные аппараты запускают либо с катапульты, которая представляет собой довольно громоздкую конструкцию, либо по-самолетному, с разбега по земле, и тогда им нужна более или менее ровная площадка.

Кроме того, такие аппараты нужно было бы провезти на территорию России, что даже в разобранном состоянии непросто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022720-ataka-dronov-na-moskvu-chto-eto-byli-za-bespilotniki-kak-smogli-preodolet-pvo-i-drugie-glavnye-voprosy/