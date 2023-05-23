Мужчина на грузовике протаранил забор у Белого дома в Вашингтоне

Белый дом. Иллюстративное фото: pixabay.com

Грузовик врезался в защитные ограждения, установленные около Белого дома в Вашингтоне. Водителя задержала полиция, причины происшествия выясняются, передает Fox News.

В понедельник примерно в 22:00 неизвестный протаранил защитные ограждения, установленные рядом с Белым домом. Водителя транспортного средства сразу задержали.

По словам представителя Секретной службы Энтони Гульельми, никто не пострадал.

Причина случившегося выясняется.

На место прибыли пожарные и скорая помощь округа Колумбия. Дороги рядом с местом аварии были закрыты, потому что на месте происшествия был найден пакет, содержимое которого насторожило правоохранителей.

Позже Гульельми сообщил, что содержимое грузовика не представляет опасности. Также полиция сочла, что водитель ТС мог врезаться в ворота намеренно.

Несколько дней назад некий мужчина на авто протаранил ворота Ватикана. Сотрудники службы безопасности стреляли по колесам, но нарушитель продолжил движение.

По информации на сайте Британской энциклопедии, общая площадь здания Белого дома и прилегающей к нему территории равна 7,2 га. Расположена резиденция по адресу: 1600 Pennsylvania Avenue N.W., Вашингтон, округ Колумбия.

Согласно ежегодному отчету Конгресса о персонале Белого дома за 2022 год, опубликованному на его официальном сайте, в резиденции президента США работает 474 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021703-muzhchina-na-gruzovike-protaranil-zabor-u-belogo-doma-v-vashingtone/