Как можно решить российско-украинский конфликт, рассказал Байден

Джо Байден. Фото: Jim Watson-Pool / Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта, при этом, по его словам, суверенитет и территориальная целостность Украины должны сохраниться.

Во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 американский президент заявил о поддержке целей Украины в войне с Россией.

"Мы также поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, к одному аспекту - суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению", - цитирует американского лидера РИА Новости.

После встречи Байдена с Зеленским на официальном сайте Пентагона появился релиз о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов, который включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW, Противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и многое другое.

Отметим, что на днях во время саммита Лиги арабских государств в Саудовской Аравии Владимир Зеленский упрекнул некоторые страны региона в том, что они игнорируют происходящее в Украине. Он призвал арабские страны присоединиться к "формуле мира" - плану Зеленского, предусматривающему вывод российских войск и возвращение Украины к границам 1991 года.

Напомним, из Джидды Зеленский направился на саммит Большой семерки в Японии, где он встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить обучение украинских пилотов полетам на западных истребителях F-16 и другие вопросы.

За последние несколько дней Зеленский уже посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, где заручился обещаниями новой военной помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021444-kak-mozhno-reshit-rossiysko-ukrainskiy-konflikt-rasskazal-bayden/