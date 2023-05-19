Первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Грузию приземлился в аэропорту Тбилиси

Самолет приземлился в аэропорту Тбилиси. Фото: Vano Shlamov / AFP via Getty Images

19 мая в тбилисском международном аэропорту приземлился первый за четыре года прямой рейс из Москвы. Российская авиакомпания "Азимут" планирует летать в грузинскую столицу и обратно семь раз в неделю. C такой же частотой между Тбилиси и Москвой c 20 мая будет летать и грузинская авиакомпания Georgian Airlines.

Возобновление авиасообщения с Россией, для которой закрыто небо ЕС и США, вызывает опасения у прозападной части населения, которые, согласно опросам, в Грузии в абсолютном большинстве.

Cамолет компании "Азимут" Sukhoi Superjet 100 приземлился в тбилисском международном аэропорту после полудня. Здесь его уже поджидали группа протестующих.

"То, что делает "Грузинская мечта" в связи с прямыми рейсами - это очередное предательство наших национальных интересов и удар по нашему суверенитету", - заявила лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, анонсируя встречу в тбилисском аэропорту первого прямого рейса, вылетевшего из Москвы в грузинскую столицу.

Элене Хоштария была в авангарде оппозиционных депутатов, которые 20 июня 2019 года опротестовали выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Тогда появление Гаврилова в кресле председателя парламента спровоцировало протесты и на улицах Тбилиси. После этих событий, которые российские власти назвали "русофобской провокацией", Владимир Путин ввел запрет на прямые рейсы в Грузию.

В правящей партии "Грузинская мечта" признали, что появление Сергея Гаврилова в кресле спикера было протокольной ошибкой, а протест в обществе по этому поводу назвали справедливым. Последовавший за этим уход с поста председателя парламента Ираклия Кобахидзе в "Грузинской мечте" назвали выражением подотчетности и ответственности властей перед обществом.

Сегодня, уже в ранге председателя правящей партии, он приветствует принятое 10 мая решение российского президента о снятии запрета на прямые полеты в Грузию и введенный еще в 2000 году визовый режим для граждан Грузии. Оба решения вошли в силу с 15 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021316-pervyy-za-chetyre-goda-pryamoy-reys-iz-moskvy-v-gruziyu-prizemlilsya-v-aeroportu-tbilisi/