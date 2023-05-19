В Хиросиме начинает работу саммит "Большой семерки". Тема войны в Украине - вновь одна из важнейших

Саммит G7 в Хиросиме. Фото: Franck Robichon - Pool/Getty Images

В Японии начинается саммит "Большой семерки". Участники встречи начали его с посещения мемориального парка Хиросимы, чтобы почтить память жертв атомной бомбардировки этого города в августе 1945 года.

Выбор Хиросимы для встречи лидеров G7 символичен и подчеркивает миротворческую тему этого саммита. К тому же Хиросима - родной город японского премьера Фумио Кисиды, принимающего гостей встречи.

На прошлом саммите в Баварии, открывшемся через четыре месяца после российского вторжения в Украину, тема этой войны доминировала, что вполне понятно.

Сейчас, почти год спустя, тема поддержки Украины в ее отпоре российской военной агрессии остается одной из важнейших.

Лидеры G7 начинают свой саммит в Хиросиме с обещаний новых санкций против России в ответ на ее военную агрессию против Украины.

Ожидается, что международные санкции будут направлены против физических и юридических лиц не только в России, но и в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии - против тех, кто в обход принятых ограничений занимается поставками санкционной продукции в Россию.

Великобритания и ЕС, в частности, заявили, что хотят ограничить торговлю российскими алмазами.

Выступая на пресс-конференции перед началом саммита, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что цель состоит в том, чтобы еще больше изолировать Москву в экономическом плане и ослабить ее способность вести войну.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы перекрыть лазейки и отрезать Россию от важнейших поставок. Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы не вечны, и мы открыто и откровенно объясняем, почему эти санкции необходимы и оправданы", - заявил Мишель.

Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите "Большой семерки", сообщил в четверг МИД Японии.

Зеленский присоединится по видеосвязи к совещанию, которое состоится в воскресенье, говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что Зеленский принял приглашение премьер-министра Японии Фумио Кисиды принять участие в саммите G7, но было неизвестно, будет ли он присутствовать лично или же выступит по видеосвязи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021229-v-hirosime-nachinaet-rabotu-sammit-bolshoy-semerki-tema-voyny-v-ukraine-vnov-odna-iz-vazhneyshih/