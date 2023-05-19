Неизвестный на авто протаранил ворота Ватикана

Ватикан. Иллюстративное фото: Filippo Monteforte / AFP / Getty Images

Вчера вечером неизвестный мужчина на автомобиле ворвался на территорию Ватикана. Представители службы безопасности начали стрелять по колесам, но нарушитель продолжил движение.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на службу печати Святого престола, в четверг, 18 мая, автомобиль, за рулем которого находился мужчина в возрасте около 40 лет, без разрешения въехал на территорию Ватикана.

Отмечается, что машина на большой скорости, несмотря на запрет, прорвалась на территорию города-государства через посты Папской швейцарской гвардии и жандармерии Ватикана.

Пытаясь остановить нарушителя сотрудник жандармерии выстрелил из пистолета по колесам автомобиля – пуля попала в левое переднее крыло. Тем не менее автомобиль продолжил движение.

Автомобиль проехал во двор Святого Дамаза к Апостольскому дворцу. Там водитель покинул машину и был задержан сотрудниками жандармерии.

При этом, по данным ТАСС, инцидент произошел после 20:00 (00:00 19 мая по времени Астаны). Агентство отмечает, что автомобиль пробил заграждения. Службы безопасности Ватикана сразу объявили тревогу.

Подчеркивается, что нарушитель находился в неадекватном состоянии и сразу был показан врачам. Сейчас он в казарме ватиканских жандармов.

Тем не менее, как сообщает Telegram-канал SHOT, Папа Римский Франциск во время инцидента находился в гостевом доме, далеко от места происшествия – он не пострадал.

Согласно Географической энциклопедии Ватикан – это город-государство в западной части Рима, на холме Монте-Ватикано. Площадь – 0,44 квадратных километра, почти со всех сторон он обнесен каменной стеной. Ватикан является резиденцией Папы Римского – главы римско-католической церкви.

По данным на 2019 год в Ватикане проживают 825 человек. Официальные языки – итальянский и латинский.

Ватикан на карте Рима. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021219-neizvestnyy-na-avto-protaranil-vorota-vatikana/