Глава Минфина США подтвердила, что дефолт в стране может наступить 1 июня

Джанет Йеллен. Фото: Alex Wong / Getty Images

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен обратилась к американским законодателям с официальным письмом, в котором вновь напомнила об угрозе дефолта.

В своем обращении Йеллен указала, что Минфин окажется не в состоянии удовлетворять все обязательства правительства, если Конгресс (выполняет функции парламента в США) не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга.

"Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам", - говорится в письме.

Эти оценки основаны на имеющихся на текущий момент данных, добавила она. Глава Минфина США уточнила, что фактическая дата, когда казначейство исчерпает чрезвычайные меры, может быть на несколько дней или недель позже этих оценок.

Министр пообещала держать законодателей в курсе событий.

Она также предупредила, что ожидание до последней минуты приостановки или увеличения лимита задолженности может нанести серьезный ущерб деловой и потребительской уверенности, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг США.

Угроза дефолта в США

В начале мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что если Конгресс не поднимет разрешенный законом потолок американского государственного долга или не приостановит его действие, к 1 июня у правительства страны могут закончиться средства. Это чревато объявлением дефолта.

Без повышения потолка (максимально разрешенного размера долга) власти США не смогут получать новые займы.

Позже президент США Джо Байден провел встречу с лидерами Конгресса по вопросу повышения потолка госдолга. После встречи он заявил, что возможный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга станет разрушительным для американской экономики.

Издание Bloomberg высказалось о происходящем в США. По мнению экспертов, ежемесячные платежи американцев по ипотечным кредитам могут вырасти на 22% в случае дефолта в США. Аналитики говорят, что в случае, если потолок госдолга не будет повышен, рынок недвижимости Штатов сильно пострадает.

Согласно Британской энциклопедии, дефолт - невыполнение заемщиком долговых обязательств, то есть неоплата основного долга или процентов по долговым обязательствам своевременно.

В Большой российской энциклопедии говорится, что боль­шое зна­че­ние в нацэко­но­ми­ке име­ет су­ве­рен­ный дефолт - бан­крот­ст­во го­су­дар­ст­ва, вы­зван­ное его не­пла­те­же­спо­соб­но­стью по внеш­ним и внутренним дол­го­вым обя­за­тель­ст­вам. Дефолт, или дол­го­вой кри­зис, как пра­ви­ло, тес­но свя­зан с бан­ков­ским, ва­лют­ным или сис­тем­но-фи­нан­со­вым кри­зи­сом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020686-glava-minfina-ssha-podtverdila-chto-defolt-v-strane-mozhet-nastupit-1-iyunya/