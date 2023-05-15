За кого из кандидатов в президенты голосовали граждане Турции, живущие в Казахстане

Выборы президента в Турции. Фото: Moe Zoyari/Bloomberg via Getty Images

Граждане Турции, голосовавшие на выборах президента страны в Казахстане, в основном отдали свои голоса за кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Такие данные приводит агентство Anadolu.

Согласно опубликованным на сайте агентства данным, к этому часу посчитано 99,38% бюллетеней.

На территории Турции свои голоса за понравившегося кандидаты отдали более 55,9 млн человек, еще 1,3 млн граждан Турции проголосовали за рубежом.

В Казахстане в день выборов было открыто 12 избирательных участков, на которых проголосовало 1414 граждан Турции. К данному часу подсчитаны 1406 бюллетеней, согласно им голоса распределились следующим образом:

за кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу проголосовало 687 человек, это 48,86%;

проголосовало 687 человек, это 48,86%; за действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана свои голоса отдали 624 человека - это 44,38%;

свои голоса отдали 624 человека - это 44,38%; за кандидата от "Альянса ататюркистов" Синана Огана был отдан 71 голос, то есть 5,05%.

Явка составила всего 27,74%.

Напомним, по подсчетам 98,15% голосов избирателей ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов.

Предварительные результаты:

действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган – 49,34% голосов;

кандидат оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,99%;

кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган – 5,24%.

По правилам, если ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, то выборы перейдут во второй тур, который состоится через две недели – 28 мая.

Отметим, что ранее кандидаты в президенты Турции высказывались о возможных результатах. кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган заявлял, что, если второй тур состоится, он отдаст свой голос за Кемаля Кылычдароглу.

Выборы в Турции

В воскресенье, 14 мая, в Турции прошли выборы президента.

Изначально планировалось, что выборы пройдут в июне 2023 года, однако 23 января действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в стране назначены на 14 мая.

Он отметил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

Ранее редакция Русской Службы BBC подробно рассказывала, почему эти выборы станут историческими для Турции. Подчеркивалось, что шесть оппозиционных партий объединились и "выставили единого кандидата, чтобы дать отпор действующему президенту".

При этом отмечалось, что эти выборы являются всеобщими – то есть избирали не только президента, но и парламент страны. По информации экспертов, чтобы попасть в 600-местный парламент, партия должна преодолеть 7% барьер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020623-za-kogo-iz-kandidatov-v-prezidenty-golosovali-grazhdane-turtsii-zhivuschie-v-kazahstane/