Проголосовали за перемены. На выборах в Таиланде военные потерпели поражение, лидирует демократическая оппозиция

Лидер партии "Движение вперед" Пита Лимджароенрат. Фото: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images

На парламентских выборах в Таиланде избиратели проголосовали против партий, связанных с военными, отдав предпочтение двум продемократическим партиям. Исход выборов показывает сдвиг в настроениях тайцев и желание положить конец правлению военных, пришедших к власти в Таиланде в 2014 году в результате переворота.

По предварительным данным, лидируют две партии - "Движение вперед" во главе с Питой Лимчароенратом и партия Pheu Thai ("Для тайцев"), членом которой является дочь бывшего главы правительства Таксина Чинавата Пхетхонгтхан Чинават. Обе партии выразили готовность обсуждать формирование коалиции.

Партия нынешнего премьера - генерала и бывшего лидера путчистов Прают Чан-Очи - показала более скромные результаты.

Уже сейчас ясно, что у продемократических антимилитаристских партий будет большинство в 500-местной Палате представителей - нижней палаты парламента Таиланда, но это однако не означает, что именно им предстоит сформировать правительство.

Пхетхонгтхан Чинават. Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Большинство мест в нижней палате парламента не гарантирует последующей возможности формирования правительства, поскольку премьер-министра изберут представители обеих палат парламента - 500 депутатов Палаты представителей нового созыва и 250 депутатов Сената.

Назначаемый военными Сенат может блокировать результат сегодняшнего голосования. Но масштаб сегодняшней победы скорее всего не даст этого сделать, соглашаются эксперты.

В 2020 году оппозиционную "Партию будущего" распустили постановлением Конституционного суда за нарушение избирательного законодательства и некоторые уже сейчас опасаются, что подобная участь может постичь и популярное среди молодежи "Движение вперед".

С 1932 года, когда была провозглашена конституционная монархия, в Таиланде произошло более десятка военных переворотов.

Прают Чан-Оча захватил власть в 2014 году в результате переворота, которому предшествовали продолжавшиеся полгода демонстрации, в ходе которых протестующие требовали отставки правительства премьер-министра Йинглак Чинават.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020601-progolosovali-za-peremeny-na-vyborah-v-tailande-voennye-poterpeli-porazhenie-lidiruet-demokraticheskaya-oppozitsiya/