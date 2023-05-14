Озвучены предварительные итоги выборов президента Турции

Кандидаты в президенты Турции. Фото: Chris McGrath/Getty Images

Сегодня, 14 мая, в Турции состоялись выборы президента. По итогам обработки 41,79% бюллетеней в голосовании лидирует действующий президент, сообщается на сайте гостелеканала TRT Haber.

Согласно данным телеканала, к этому часу обработаны 41,79% бюллетеней. Согласно предварительным данным, голоса избирателей распределились следующим образом:

действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,69%;

набрал 52,69%; кандидата оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 41,39% голосов;

получил 41,39% голосов; кандидата от "Альянса ататюркистов" Синан Оган набрал 5,37%.

Четвертый кандидат - Мухаррем Индже - выбыл из президентской гонки за три дня до выборов. Тем не менее, согласно данным турецкого телеканала, он набрал 0,54% голосов.

Как уточняет РИА Новости, огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции (YSK) обещал ночью. Окончательные итоги должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.

Напомним, для победы в первом туре выборов кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом.

Ранее редакция Русской Службы BBC разъясняла, почему эти выборы станут историческими для Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020493-ozvucheny-predvaritelnyy-itogi-vyborov-prezidenta-turtsii/