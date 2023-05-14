Победительницу "Евровидения-2023" обвинили в плагиате песни украинской певицы

Певица Loreen. Фото: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images

Победительницу "Евровидения-2023" из Швеции Loreen пользователи соцсети обвинили в плагиате песни украинской певицы Мики Ньютон, передает РИА Новости.

Пользователи Twitter обратили внимание на сходство песни Loreen Tattoo и композиции "В плену" украинской певицы Мики Ньютон, которую она выпустила в 2005 году.

"Это точно плагиат", – заявил один из пользователей.

"С первого аккорда я подумал, что что-то не так", – добавил второй.

"Это было максимально сфальсифицировано. Победитель был ясен с самого начала", – написал другой пользовать соцсети.

Автор песни "В плену", как отметило агентство, постаралась уйти от ответа, когда поклонники стали спрашивать ее о Loreen.

"Друзья, я не буду это комментировать. Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно! (…) Жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен, звучат они одинаково или нет. Кто-то из вас думает, что да. Кто-то – нет. Моя песня вышла в 2005 году. Пожалуйста, прекратите забрасывать меня сообщениями и отметками", – заявил она.

Напомним, музыкальный конкурс "Евровидение – 2023" прошел в Ливерпуле, в Великобритании. Его победительницей стала певица Loreen (Лорин Талхауи) из Швеции c песней Tattoo. Это уже вторая победа на "Евровидении" – она также завоевала главный приз конкурса в 2012 году, выступив с песней Euphoria.

Отметим также, что еще в прошлом году Беларусь и Россия были исключены из участия в "Евровидении".

Добавим, что по информации РИА Новости, "Евровидение" – это конкурс эстрадной песни, который проводится между странами, входящими в Европейский вещательный союз.

Конкурс является одним из самых красочных и ожидаемых ежегодных событий шоу-бизнеса. Многим исполнителям он принес мировую популярность, среди ярких примеров группа ABBA и певица Селин Дион. В этом году "Евровидение" прошло в 67-й раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020467-pobeditelnitsu-evrovideniya-2023-obvinili-v-plagiate-pesni-ukrainskoy-pevitsy/