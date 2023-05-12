Россиянку приговорили к условному сроку за записку на могиле родителей Путина

Владимир Путин. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images

Россиянку Ирину Цыбаневу, которая оставила записку на могиле родителей Владимира Путина, приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщает Telegram-канал пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Женщину признали виновной по части 2 статьи 244 "Надругательства над телами умерших и местами их захоронения".

"6 октября 2022 года Цыбанева, находясь возле места захоронения родителей президента РФ, расположенном на Серафимовском кладбище, имея умысел на осквернение указанного места захоронения, по мотивам политической, идеологической ненависти, совершила циничные безнравственные действия, противоречащие принятым в обществе нормам, а именно оставила записку с оскорбительной надписью в адрес президента РФ, таким образом осквернив место захоронения", - говорится в сообщении суда.

Цыбанева вину признала частично, пояснив, что она не оспаривает факт действия и совершения, но не согласна с тем, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Как уточняет "Коммерсантъ", в записке женщина попросила родителей президента "забрать сына к себе".

Отметим, согласно статье 244 УК РФ, надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, наказываются штрафом в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Согласно части 2 этой же статьи, те же деяния, совершенные:

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, либо мест захоронения участников борьбы с фашизмом;

с применением насилия или с угрозой его применения, -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020188-rossiyanku-prigovorili-k-uslovnomu-sroku-za-zapisku-na-mogile-roditeley-putina/