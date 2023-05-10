Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и разрешил прямые рейсы в страну

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Россия отменила визовый режим для граждан Грузии с 15 мая текущего года. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.

"Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность (паспорта гражданина Грузии дипломатического паспорта служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию), за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования", — гласит указ президента РФ "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Грузии".

Кроме того, российский президент снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Соответствующий указ был также опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, признается утратившим в силу указ от 21 июня 2019 года № 287, согласно которому вводился временный запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на территорию Грузии, пояснили в РБК.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

На официальном сайте МИД РФ опубликовали комментарий официального представителя ведомства, в котором говорится об отмене рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

"Отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность", – гласит сообщение.

Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на новости об отмене визового режима со стороны России и снятии запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

"Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и снятие визового запрета с Грузией недопустимо до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!" – написала Зурабишвили в Twitter.

Как пишет РБК, безвизовый режим между РФ и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. Спустя несколько лет, в 2012 году, Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для российских граждан. Сейчас, согласно действующим правилам, россияне могут находиться на территории страны 365 дней.

А прямые полеты в Грузию российская сторона приостановила в июле 2019 года из-за масштабных протестов, которые начались в стране, после того как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.

Сам депутат тогда заявлял, что его пригласили занять это место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019972-putin-otmenil-vizovyy-rezhim-dlya-grazhdan-gruzii/