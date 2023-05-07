Таинственная фигура в черном плаще на коронации Карла III вызвала ажиотаж в Сети (видео)

Таинственная фигура. Кадр из видео: twitter.com/realjoegreeeen

Пользователи Сети обнаружили на коронации Карла III таинственную фигуру в плаще, похожую на смерть с косой. Фрагмент торжественного мероприятия вызвал ажиотаж в интернете.

Одним из первых странную фигуру в Вестминстерском Аббатстве, где проходила коронация, заметил пользователь Twitter realjoegreeeen - он опубликовал короткий ролик на своей странице.

"Кто-нибудь еще заметил смерть с косой в Вестминстерском Аббатстве?" - написал он.

На опубликованных кадрах видно, что у входа в аббатство промелькнула черная фигура в капюшоне с чем-то похожим на посох в руках.

Кадры вызвали ажиотаж в Сети - ряд СМИ написали об этом инциденте, в том числе известный британский таблоид Daily Mail.

Издание отмечает, что некоторые пользователи не поверили в подлинность опубликованного видео.

Другие сравнили случившееся с эпизодом хоррор-фильма.

Король Карл III

Накануне в Лондоне состоялось историческое событие - Карл III был официально коронован.

Коронационная служба состояла из нескольких частей: признание и одобрение; клятва; помазание; инвеститура; восхождение на престол.

В заключительной части архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Карла III корону святого Эдуарда, после этого в Лондоне прозвучал оружейный салют.

Карл III (ранее принц Чарльз) стал королем Соединенного королевства после смерти Елизаветы II в сентябре текущего года.

Старший сын Карла III Уильям и его супруга ранее носили титулы герцога и герцогини Кэмбриджских, а после смерти Елизаветы II стали принцем и принцессой Уэльскими. Уиллиям является официальным наследником британского престола.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019725-tainstvennaya-figura-v-chernom-plasche-na-koronatsii-karla-iii-vyzvala-azhiotazh-v-seti-video/