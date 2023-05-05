Въезд на Бали ограничат для иностранных туристов: желающим придется занимать очередь

Бали. Иллюстративное фото: Getty Images / Ted Levine

На индонезийском острове Бали могут ввести систему квот для въезда туристов, чтобы ограничить массовый туризм из-за нарушений со стороны иностранцев, передает РБК со ссылкой на СМИ Индонезии.

О планируемых ограничениях рассказал губернатор Бали Вайан Костер.

"Мы больше не будем проводить политику массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот", — заявил глава региона.

Костер отметил, что сейчас на Бали появилось много туристов, которые совершают правонарушения, подчеркнув, что большинство из них из России.

С января этого года, по данным главы острова, из Индонезии депортировали 101 иностранца, 27 из них были россиянами. Всего на Бали, по его оценке, находятся около 50 тыс. граждан России.

Он добавил, что проведет переговоры относительно квот с Индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов и другими заинтересованными сторонами.

По замыслу Костера, становиться в очередь на въезд на Бали туристам придется заранее, в частности, им нужно будет планировать поездку на следующий за текущим год.

К слову, идею ввести квоты для иностранцев поддержали бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри и действующий глава государства Джоко Видодо. Они также возмутились непозволительным поведением иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что власти Бали планируют ограничить возможность пользования мотоциклами для туристов из-за многочисленных нарушений, а также запретить выдачу виз по прибытии для граждан России и Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019604-vezd-na-bali-ogranichat-dlya-inostrannyh-turistov-zhelayuschim-pridetsya-zanimat-ochered/