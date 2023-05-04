SpaceX вывела на орбиту партию из 56 спутников Starlink

Запуск Falcon 9, состоявшийся 24 марта. Фото: Paul Hennessy / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Сегодня, 4 мая, ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 56 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту, сообщается на официальном сайте SpaceX.

"В четверг, 4 мая, Falcon 9 вывела 56 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту со стартового комплекса 40 (SLC-40) на космодроме на мысе Канаверал во Флориде", – говорится в сообщении.

Как пишет Интерфакс, запуск стал 83-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink, а также 14-м с начала текущего года.

При этом с учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже более 4,3 тыс. таких спутников, часть из которых вышла из строя или сошла с орбиты. А свыше 4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

К слову, Falcon 9 – многоразовая двухступенчатая ракета, разработанная и изготовленная компанией SpaceX для надежной и безопасной доставки людей и полезных грузов на околоземную орбиту и за ее пределы. Данная ракета является первой в мире многоразовой ракетой орбитального класса.

Напомним, 20 апреля компании SpaceX удалось осуществить тестовый полет самого крупного космического корабля в истории – Starship, который, к сожалению, завершился взрывом. Позже стало известно, что компания настаивает на повторном его запуске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019453-spacex-vyvela-na-orbitu-partiyu-iz-56-sputnikov-starlink/