Двое конгрессменов США заявили о возможной причастности Байдена к коррупции

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Двое конгрессменов-республиканцев утверждают, что получили информацию о возможном участии Джо Байдена в коррупционных схемах в бытность вице-президентом.

Председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер и сенатор Чак Грэссли направили открытое письмо к генеральному прокурору США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю.

Указанное обращение было опубликовано на официальной странице комитета в Twitter.

Конгрессмены утверждают, что получили анонимную информацию о возможном участии президента США Джо Байдена в коррупционных схемах в период, когда тот занимал пост вице-президента.

"По словам осведомителя, в этой записи подробно описывается предполагаемая договоренность, включающая обмен денег на политические решения", – говорится в сообщении.

Они отметили, что Конгресс приступит к проведению независимого и объективного рассмотрения этого вопроса.

"Американскому народу нужно знать, продал ли президент Байден США, чтобы заработать деньги", – написал Кормер на своей личной странице в Twitter.

Как пишет издание Politico, официальный представитель Белого дома по надзору и расследованиям Ян Сэмс обвинил республиканцев в "анонимных инсинуациях" и связал этот инцидент с более длительным расследованием в отношении Байдена и его семьи.

"Уже пять лет республиканцы в Конгрессе лоббируют необоснованные, бездоказательные, политически мотивированные нападки на президента и его семью, не предлагая доказательств своих утверждений или доказательств решений", – заявил он.

Обвинение сына Байдена в коррупции

Напомним, что в 2020 году американскому изданию New York Post была предоставлена копия жесткого диска компьютера сына Джо Байдена – Хантера. Электронные письма, хранящиеся на носителе, свидетельствуют о том, что Байден встречался с руководителем украинской компании Burisma.

В сообщении, отправленном в 2014 году, украинский бизнесмен якобы спрашивал у сына Байдена, как он может использовать свое политическое влияние от имени Burisma.

Сам Джо Байден, занимавший в то время пост вице-президента США, утверждал, что никогда не говорил с сыном о деловых отношениях, связанных с Burisma.

Другое электронное письмо от 13 мая 2017 года, полученное Fox News, включает в себя обсуждение пакетов вознаграждения для шести человек в деловой сделке с китайской энергетической компанией.

Тогда сообщалось, что ФБР США завладело ноутбуком Хантера Байдена, на котором содержалась деловая переписка.

В ноябре председатель сенатского комитета по судебной системе США Линдси Грэм обвинил в коррупционных преступлениях сына Джо Байдена.

Грэм заявил, что планирует провести слушание, на котором он спросит ФБР, почему они не проводили никаких действий с ноутбуком, который, как считается, принадлежал Хантеру Байдену, почти год.

"То, что вы видите от делового партнера Хантера Байдена, – это коррупция в промышленных масштабах, торговля влиянием", – говорил Грэм в интервью телеканалу Fox News.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019289-dvoe-kongressmenov-ssha-zayavili-o-vozmozhnoy-prichastnosti-baydena-k-korruptsii/