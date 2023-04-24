Самолет незаконно пытались ввезти в Казахстан из России

Самолет. Фото: stu.customs.gov.ru

Омские таможенники пресекли незаконный вывоз из России в Казахстан двухместного легкомоторного самолета без разрешительных документов. Об этом сообщается на официальном сайте Сибирского таможенного управления.

По данным ведомства, нарушение было выявлено мобильной группой таможни, остановившей для проверки фургон в районе пункта пропуска "Ольховка". В прицепе сотрудники обнаружили воздушное судно малой авиации российского производства.

"Вес самолета, который планировали доставить получателю в Павлодар, составляет 300 кг, а стоимость - 3,4 млн рублей (прим. ред.: 19 млн тенге). Необходимые для вывоза товара документы перевозчик таможенникам предоставить не смог", - отметили в Сибирском таможенном управлении.

Вывоз самолета был запрещен. Транспортное средство с товаром возвращено в Россию.

Для справки: легкомоторный самолет - это воздушное судно, оборудованное двигателем малой мощности. Термины "легкий самолет" и "легкомоторный самолет" не имели точного толкования. В 1925 году были приняты такие определения как авиетка или маломощный самолет - с двигателем в 35-85 лошадиных сил. Однако в последующие годы к легким стали относить самолеты с двигателями в 100, а потом даже в 300 лошадиных сил и более.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018042-samolet-nezakonno-pytalis-vvezti-v-kazahstan-iz-rossii/