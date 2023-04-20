Мир в ожидании гибридного солнечного затмения. Что это такое?

Затмение. Иллюстративное фото: Edwin Remsberg/Getty Images

В четверг жители южного полушария смогут наблюдать полное солнечное затмение - явление, которое случается всего несколько раз в столетие.

Отличие от предыдущих заключается в том, что ожидаемое затмение - гибридное, которое является еще более редким.

Его назвали Затмение Нингалу - в честь внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО побережья Нунгалу на западе Австралии.

Какие бывают виды затмений и чем гибридное отличается от остальных?

Солнечные затмения происходят, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. То, как именно они выстроились, а также искривления поверхности Земли, и определяют будет ли затмение полным или частичным - по мере того, как тень от Луны перемещается по земному шару.

Гибридное солнечное затмение представляет собой комбинацию полного и частичного, когда диск Луны полностью закрывает Солнце и вокруг темного круга видна лишь внешняя солнечная окантовка. Такое явление также называют кольцеобразным затмением.

Смотреть на это явление, как и на любые другие виды затмений следует только в специальных очках, предупреждают специалисты НАСА.

Во время кольцеобразного солнечного затмения Луна находится на максимальном удалении от Земли, поэтому кажется меньше Солнца и не закрывает его полностью.

В ходе затмения, которое ожидается в четверг, положение Луны поменяется дважды - с кольцевого на полное и обратно.

Затмение начнется в Индийском океане на рассвете и закончится в Тихом океане на закате. В начале и в конце цикла оно будет кольцеобразным, в середине - полным.

Наблюдатели в разных странах увидят разные фазы гибридного солнечного затмения.

Где лучше всего будет видно затмение?

Затмение. Иллюстративное фото: dia images / Contributor / Getty Images

Затмение продлится около 60 секунд. Самый лучший вид на него откроется жителям западной Австралии, Восточного Тимора и западной части Новой Гвинеи.

Самым лучшим местом для наблюдения за затмением считается полуостров Эксмут в Западной Австралии, где ожидается прибытие десятков тысяч человек.

Когда следующее?

По расчетам ученых, это крайне редкое явление произойдет в XXI веке всего семь раз. Сейчас оно ожидается уже во второй раз.

Первое гибридное солнечное затмение двадцать первого столетия произошло в ноябре 2013 года.

Фазу полного затмения тогда наблюдали в Центральной Африке - на севере Кении, в Уганде и в Демократической Республике Конго.

По данным НАСА, следующее затмение должно произойти в 2031 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017615-mir-v-ozhidanii-gibridnogo-solnechnogo-zatmeniya-chto-eto-takoe/