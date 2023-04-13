Власти Японии объявили эвакуацию на Хоккайдо из-за запуска ракеты КНДР

Власти Хоккайдо собирают информацию после сообщения об эвакуации. Фото: STR/JIJI Press/AFP via Getty Images

Правительство Японии объявило об эвакуации из-за падения баллистической ракеты, которую запустила Северная Корея, в районе острова Хоккайдо, передает Kyodo News.

Японское правительство призвало жителей самого северного острова Хоккайдо немедленно эвакуироваться. После того, как ракета упала в море, тревога об эвакуации была снята.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, северокорейская ракета упала вне территориальных вод страны.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что баллистическая ракета средней дальности или большей дальности, запущенная утром Северной Кореей, пролетела около 1000 километров, прежде чем упала в море.

Южнокорейский военный представитель заявил, что Пхеньян, возможно, испытал твердотопливную баллистическую ракету нового типа.

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси также заявил, что неоднократные запуски ракет Северной Кореей "представляют серьезную и неминуемую угрозу безопасности Японии".

Напомним, в марте Северная Корея вновь запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Более того, это произошло за несколько часов до начала исторической встречи между лидерами Южной Кореи и Японии – это первый подобный визит южнокорейского лидера за последние 12 лет.

На следующий день стало известно, что власти Японии решили ввести санкции против трех граждан КНДР, причастных к ядерным разработкам и испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты.

19 марта Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Япония и Южная Корея осудили действия КНДР и назвали этот пуск угрозой миру в регионе.

Позже Ким Чен Ын по итогам комплексных тактических учений, во время которых была запущена баллистическая ракета с имитированной ядерной боеголовкой, призвал военных быть готовыми к нанесению ядерных ударов.

Добавим, что, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, баллистическая ракета – реактивная самонаводящаяся система стратегического вооружения, которая следует по баллистической траектории для доставки нагрузки с места запуска к заранее определенной цели.

Баллистические ракеты могут нести обычные взрывчатые вещества, а также химические, биологические или ядерные боеприпасы. Их можно запускать с самолетов, кораблей и подводных лодок, а также с наземных шахт и мобильных платформ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016620-vlasti-yaponii-obyavili-evakuatsiyu-na-hokkaydo-iz-za-zapuska-rakety-kndr/