США и Филиппины проводят крупнейшие совместные учения. В Пекине недовольны

Марвин Ликудин и Эрик Остин. Фото: Ted Aljibe/AFP via Getty Images

Во вторник Филиппины и США начали крупнейшие в своей истории совместные военные учения. Они начались сразу после завершения в понедельник трехдневных китайских военных учений, в ходе которых китайские военные точечные удары и блокаду Тайваня.

В ежегодных маневрах, получивших название Balikatan, или "плечом к плечу" на филиппинском, принимают участие около 12200 американских, 5400 филиппинских и чуть более 100 австралийских солдат - примерно вдвое больше, чем в прошлом году. В рамках учений впервые состоятся боевые стрельбы в Южно-Китайском море, на которое почти полностью претендует Пекин.

Учения Balikatan будут включать высадку военных вертолетов на филиппинский остров у северной оконечности главного острова Лусон, примерно в 300 километрах от Тайваня.

На западном острове Палаван, ближайшем филиппинском участке суши к островам Спратли, принадлежность которых оспаривают Пекин и Манила, будет отрабатываться высадка военно-морского десанта.

Американцы также задействуют зенитные комплексы Patriot, считающиеся одной из лучших систем противовоздушной обороны в мире, и высокоточные ракетные комплексы HIMARS, подобные тем, что поставляются сейчас в Украину.

Как рассказал журналистам генерал-майор армии Филиппин Марвин Ликудин, первоначально боевые стрельбы планировалось провести в море у северной провинции Илокос Норте, примерно в 355 километрах от южного побережья Тайваня, но затем их пришлось перенести дальше в Южно-Китайское море, поскольку первое место оказалось недостаточно подготовленным для разгрузки необходимого оборудования.

Новый район учений находится менее чем в 300 километрах к востоку от удерживаемой Китаем отмели Скарборо.

В отличие от своего предшественника Родриго Дутерте, практически разорвавшего связи с США, новый президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший стремится укрепить отношения со своим давним партнером.

"Чтобы мы могли защитить нашу суверенную территорию, мы должны провести учения и отработать, как возвращать остров, который у нас отняли", - сказал журналистам представитель филиппинской армии полковник Майкл Логико после церемонии открытия в военном лагере в Маниле.

В последние месяцы Манила и Вашингтон договорились возобновить совместное морское патрулирование в Южно-Китайском море и заключили соглашение о расширении присутствия американских войск на Филиппинах.

Согласно этой договоренности, американцы смогут использовать еще четыре филиппинские военные базы, включая военно-морскую базу недалеко от Тайваня.

При этом министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало заявил в понедельник, что Вашингтон и Манила должны будут обсудить условия доступа к этим базам.

Заключенное в 2014 году соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве открывает для США доступ к филиппинским базам для совместного обучения, предварительного размещения оборудования и строительства таких объектов, как взлетно-посадочные полосы, топливные склады и жилье для военных, но не для постоянного присутствия.

Близость Филиппин к острову может сделать страну ключевым партнером США в случае китайского вторжения на Тайвань, помогать которому в этому случае Вашингтон обязывает принятый еще в 1979 году закон.

На совместной пресс-конференции во вторник представители обеих армий не стали отвечать на вопросы о напряженности вокруг Тайваня и возможной роли Филиппин в случае вторжения Китая на остров.

Ранее в понедельник Маркос заверил Китай, что военные базы, доступные США, не будут использоваться для наступательных действий, подчеркнув, что соглашение с Вашингтоном было разработано для укрепления обороны Филиппин.

Расположение новых баз имеет большое значение: три из них находятся на севере, в направлении Тайваня, а одна - вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море, где Китай построил искусственные острова со взлетно-посадочными полосами и ракетными системами.

На прошлой неделе Пекин заявил, что усиление военного присутствия США на Филиппинах приведет к росту напряженности в регионе, и обвинил Соединенные Штаты в создании угрозы региональному миру и стабильности.

"Страны в этой части мира должны отстаивать стратегическую независимость и решительно противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации", - заявил на прошлой неделе посол Китая в Маниле Хуан Силиан.

Острова двух архипелагов - Парасельского и Спратли - по большей части необитаемы, но окружающие воды богаты рыбой, и через них пролегают важные судоходные маршруты. По оценкам геологов, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти.

Помимо Китая, на острова, которые в КНР называют "линией девяти штрихов", претендуют Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Тайвань и Бруней.

Филиппины заявляют, что активность Китая в Южно-Китайском море наносит урон рыболовству и судоходству.

Ситуация обострилась в последние годы, когда Пекин начал наращивать в районе свое военно-морское присутствие, строить там искусственные острова и размещать на них военные объекты.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в 2016 году постановила, что Китай не имеет приоритетных прав на использование Южно-Китайского моря.

Однако Пекин тогда вновь заявил, что спорные острова являются его экономической зоной, а китайский народ пользуется ими в течение более двух тысяч лет. Китай бойкотировал решение трибунала и продолжает обустраивать на островах военные базы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016380-ssha-i-filippiny-provodyat-krupneyshie-sovmestnye-ucheniya-v-pekine-nedovolny/