Politico: Союзники США требуют объяснить утечку секретных документов по Украине

Вашингтон. Иллюстративное фото: pixabay.com

На прошлой неделе в Сеть попали секретные документы Пентагона по Украине, а также Ближнему Востоку и Китаю. Союзники США потребовали объяснить, как могла произойти эта утечка, передает Politico.

Как пишет издание, официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве стали задавать Вашингтону вопросы о том, как секретная информация попала в Сеть, кто несет ответственность за утечку и что США делают для того, чтобы информация была удалена из социальных сетей.

Они также задались вопросом, предпринимает ли администрация Байдена шаги по ограничению распространения разведданных в будущем.

По данным издания, представители "Пяти глаз" – разведывательного альянса США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании – запросили у Вашингтона брифинг для разъяснений по утечке секретных документов, "но пока не получили содержательного ответа".

"По словам европейских официальных лиц, по состоянию на утро понедельника официальные лица США сообщили союзникам, что администрация ведет расследование и что они все еще пытаются понять весь масштаб утечки", – пишет Politico.

Авторы издания подчеркнули, что это происшествие создало кризис в отношениях США с их союзниками, и назвали утечку одним из крупнейших публичных нарушений американской разведки.

Утечка секретных документов США

Как отмечает издание Deutsche Welle, в начале апреля в Twitter было опубликовано более 100 секретных документов американской разведки и Пентагона. Первой на это обратила внимание газета The New York Times.

До этого более 50 файлов с грифом "секретно", посвященных украинскому конфликту, были обнаружены на малоизвестных геймерских сайтах – они утекли в Сеть еще в начале марта.

Подчеркивается, что официально в Вашингтоне не подтверждали подлинность документов, но источники CNN и других СМИ заявляли о вероятной подлинности первой партии.

Ранее сообщалось, что один из документов, опубликованных на анонимном форуме 4chan, включает в себя карту, на которой виден ход боевых действий в украинском Бахмуте. Другой включал оценку возможностей ПВО Украины. Еще один имел пометку о том, что он секретный и им нельзя делиться с иностранными государствами.

Также среди слитых документов есть конфиденциальные материалы с брифингов, касающиеся Китая, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и угрозы терроризма.

В частном порядке сотрудники нескольких органов, отвечающих за национальную безопасность, признали и то, что власти в спешке ищут источник утечки, и опасения, что слитых документов будет еще больше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016333-politico-soyuzniki-ssha-trebuyut-obyasnit-utechku-sekretnyh-dokumentov/