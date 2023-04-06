Одну из крупнейших в мире хакерских платформ ликвидировали в Европе

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Полицейская служба Евросоюза пресекла деятельность крупной хакерской платформы, занимавшейся массовой продажей украденный личных данных людей, сообщается на официальном сайте Европола.

В операцию по пресечению деятельности хакерской группы Genesis Market были вовлечены правоохранительные органы 17 стран. Сообщается, что 4 апреля их сайт был закрыт, а вся база – конфискована.

Genesis Market был опасен тем, что продавал украденные личные данные миллионов пользователей по всему миру.

"На момент ликвидации Genesis Market на продажу были выставлены личные данные более 2 миллионов человек.

Одновременные действия против пользователей этой платформы проводились по всему миру, в результате чего было произведено 119 арестов, 208 обысков имущества", – сообщили в Европоле.

Чем был опасен Genesis Market?

По информации Европола, в Genesis Market предлагались на продажу боты, которыми "заражали" устройства жертв при помощи вредоносных программ или атак на захват аккаунтов.

Когда злоумышленники покупали бота, они получали доступ к различным данным, включая отпечатки пальцев жертв, их файлы cookie, сохраненные логины и данные форм автозаполнения. Причем все личные данные собирались в режиме реального времени – злоумышленники получали уведомления о любых изменениях паролей.

Участники Genesis Market продавали каждого такого бота до сотен долларов в зависимости от того, какие данные покупатель хотел получить.

Еще одно отличие GM от других хакерских группировок – функционирующий сайт, куда можно было попасть только по приглашению.

Что такое Европол?

Европол – полицейская служба Евросоюза. Миссия заключается в оказании поддержки государствам-членам в предотвращении и борьбе со всеми формами серьезной международной и организованной преступности, киберпреступности и терроризма, говорится на официальном сайте органа.

Европол также сотрудничает со многими государствами-партнерами, не входящими в ЕС, и международными организациями.

Штаб-квартира Европола находится в Гааге (Нидерланды).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015673-odnu-iz-krupneyshih-v-mire-hakerskih-platform-likvidirovali-v-evrope/