Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Kula / Anadolu Agency via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН. По его словам, судьба человечества не может решаться устами лишь пяти стран мира, передает агентство "Анадолу".

На ужине с иностранными послами и дипломатами в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал неустойчивым порядок, при котором пять стран-членов Совбеза ООН решают, по его словам, судьбу всего человечества.

Турецкий лидер призвал к реформе Совета Безопасности ООН.

"Нынешний порядок, который сковывает судьбу человечества устами пяти стран, не является устойчивым. Необходимо срочно реформировать СБ ООН на основе инклюзивного и всеобъемлющего понимания", – заявил Эрдоган во вторник.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов-государств, из которых пять являются постоянными членами, а остальные 10 – непостоянными, и избираются на двухгодичный срок.

На данный момент в число непостоянных членов СБ ООН входят Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор, Япония, сообщается на официальном сайте организации.

Пять постоянных членов СБ ООН – США, Франция, Великобритания, Китай и Россия.

При этом, как отмечается, более 50 государств — членов Организации Объединенных Наций никогда не были членами Совета.

Совет Безопасности играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру или акта агрессии. Он призывает стороны в споре урегулировать его мирным путем, и рекомендует методы урегулирования или условия урегулирования. В некоторых случаях Совет безопасности может прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Отметим, что Россия с 1 апреля на месяц возглавила Совбез ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015551-erdogan-prizval-reformirovat-sovbez-oon/