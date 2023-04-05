Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН. По его словам, судьба человечества не может решаться устами лишь пяти стран мира, передает агентство "Анадолу".
На ужине с иностранными послами и дипломатами в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал неустойчивым порядок, при котором пять стран-членов Совбеза ООН решают, по его словам, судьбу всего человечества.
Турецкий лидер призвал к реформе Совета Безопасности ООН.
"Нынешний порядок, который сковывает судьбу человечества устами пяти стран, не является устойчивым. Необходимо срочно реформировать СБ ООН на основе инклюзивного и всеобъемлющего понимания", – заявил Эрдоган во вторник.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов-государств, из которых пять являются постоянными членами, а остальные 10 – непостоянными, и избираются на двухгодичный срок.
На данный момент в число непостоянных членов СБ ООН входят Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор, Япония, сообщается на официальном сайте организации.
Пять постоянных членов СБ ООН – США, Франция, Великобритания, Китай и Россия.
При этом, как отмечается, более 50 государств — членов Организации Объединенных Наций никогда не были членами Совета.
Совет Безопасности играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру или акта агрессии. Он призывает стороны в споре урегулировать его мирным путем, и рекомендует методы урегулирования или условия урегулирования. В некоторых случаях Совет безопасности может прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности.
Отметим, что Россия с 1 апреля на месяц возглавила Совбез ООН.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015551-erdogan-prizval-reformirovat-sovbez-oon/