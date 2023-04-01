CNN: Трамп предстанет перед судом Манхэттена 4 апреля

Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell / Getty Images

45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как ожидается, предстанет перед судом Манхэттена 4 апреля во второй половине дня, передает CNN со ссылкой на собственные источники.

Как сообщили изданию два источника, знакомые с этим вопросом, Трамп предстанет перед судом по уголовным делам Манхэттена 4 апреля в 14:15 по местному времени.

Должностные лица, участвующие в планировании выступления Трампа, намерены приостановить рассмотрение всех остальных дел в суде в этот день. По словам источника, это делается для того, чтобы по соображениям безопасности уменьшить число людей в здании суда.

Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, против которого судом будет официально открыто уголовное дело. В пользу данного решения в минувший четверг проголосовало Большое жюри присяжных Манхэттена.

Как известно, это одно из нескольких расследований против Трампа касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, настоящее имя которой – Стефани Клиффордс.

По материалам дела оказалось, что перед выборами в 2016 году через адвоката Трампа порнозвезде было выплачено 130 тысяч долларов. Сделано это было ради того, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее.

Отмечается, что выплата сама по себе не была законной. Однако Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги – в штате Нью-Йорк это считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке. Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Сможет ли Трамп участвовать в президентских выборах?

Как пишет CNN, в отношении Трампа на данный момент ведется четыре различных уголовных расследования тремя различными органами власти – окружным прокурором Манхэттена, окружным прокурором округа Фултон (штат Джорджия) и Министерством юстиции.

Дональд Трамп. Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

При этом, как отмечает профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ричард Хейсен, несмотря на то, что жюри Манхэттена предъявило ему обвинения, он все еще имеет право баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Отметим, что Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры в ноябре 2022 года.

Хейсен объяснил, что, согласно требованиям Конституции США, кандидат в президенты должен соответствовать трем главным критериям:

быть гражданином Соединенных Штатов, родившимся в США;

возраст – не менее 35 лет;

проживать в Штатах не менее 14 последних лет.

По словам профессора, кандидату в президенты США, которому предъявили обвинение и которого могут осудить, возможно, труднее будет завоевать голоса избирателей. Вдобавок, судебные процессы не позволяют таким кандидатам проявить себя с лучшей стороны, однако им не запрещено баллотироваться и быть избранными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014990-cnn-tramp-predstanet-pered-sudom-manhettena-4-aprelya/