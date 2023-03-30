Стулья только для мужчин: в Кыргызстане разгорелся скандал из-за фото с чиновниками

Чиновники из Кыргызстана. Фото: Facebook/Бакыт Төрөгелди

В социальных сетях среди жителей Кыргызстана распространилось фото, на котором изображены чиновники, сидящие на стуле. Рядом с ними на корточках сидит женщина, передает 24.kg.

Кыргызстанцы в соцсетях активно обсуждают фотографию, на которой семь мужчин-чиновников разного ранга сидят на стульях, не уступив место женщине, которой пришлось сесть рядом на корточки.

Журналисты 24.kg узнали в женщине начальницу отдела социального развития мэрии Оша Масуду Айдарбекову. Также на снимке, по их словам, присутствуют зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев, полпред президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов, мэр Оша Бакытбек Жетигенов, вице-мэры Марс Исаев и Сонунбек Жунусбаев

Пользователей соцсетей возмутило то, что никто из мужчин не уступил Айдарбековой место.

Тем временем глава пресс-службы мэрии Оша прокомментировал вызвавшую негодование фотографию. По его словам, снимок был сделан в день празднования Нооруза (Наурыза).

"Кадр сделан во время чтения Корана. Когда начали читать молитву, все сели туда, где они находились. Там не было неравного отношения или запрета сесть на стул", – сообщил глава пресс-службы мэрии города.

Ранее мы писали о другом скандале в Кыргызстане, связанном с политиком – в Сети распространилось видео массовой драки с участием депутата.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, город Ош расположен на юго-западе Кыргызстана. Ош славится производством шелка и хлопчатобумажного текстиля. В западной части города расположена гора Сулейман, признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, в Оше имеется педагогический институт, филиал Бишкекского политехнического института, театр, музей и ботанический сад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014738-stulya-tolko-dlya-muzhchin-v-kyrgyzstane-razgorelsya-skandal-iz-za-foto-s-chinovnikami/