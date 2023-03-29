В странах Евросоюза перестанут выпускать авто на бензине и дизеле

Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

В Евросоюзе приняли закон, запрещающий выпускать и регистрировать автомобили, работающие на бензине или дизеле. Запрет вступит в силу в 2035 году, передает Deutsche Welle.

Запрет на выпуск и регистрацию новых авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) был принят Советом министров ЕС в Брюсселе вчера, 28 марта.

Против нововведения проголосовала лишь Польша. Италия, Румыния и Болгария воздержались.

При этом Германия согласилась поддержать эту инициативу только после нескольких недель консультаций. Они настояли на том, чтобы в законе сделали исключение для автомобилей на углеродно-нейтральном синтетическом топливе.

Было решено, что такие автомобили с ДВС по-прежнему можно будет регистрировать.

По данным из Научно-технического энциклопедического словаря, двигатели внутреннего сгорания – широко используемый в машинах и мотоциклах двигатель, внутри которого горючее сгорает так, что выделяемые при этом газы могут производить движение. Дизельные двигатели также относятся к двигателям внутреннего сгорания.

Тем не менее, как уточняет Euronews, ожидается, что в 2026 году Еврокомиссия оценит прогресс в достижении декарбонизации и, в случае необходимости, пересмотрит некоторые части закона.

Напомним, ранее этот запрет поддержали депутаты Европарламента.

Добавим, что Европарламент и Совет ЕС – два законодательных органа Евросоюза.

Как сообщается на официальном сайте Европейского парламента, в стандартной законодательной процедуре оба органа имеют одинаковый вес. Так принимаются решения по широкому кругу вопросов (например, экономическое управление, иммиграция, энергетика, транспорт, окружающая среда и защита прав потребителей).

Подавляющее большинство европейских законов принимаются совместно Европейским парламентом и Советом.

Но существуют специальные законодательные процедуры (например, по вопросам налогообложения), которые применяются в особых случаях – здесь парламент имеет только консультативную роль.

При этом данные органы не могут самостоятельно инициировать законы – эта функция принадлежит Еврокомиссии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014441-v-stranah-evrosoyuza-perestanut-vypuskat-avto-na-benzine-i-dizele/