Трамп назвал катастрофическими для США последствия обвинений в свой адрес

Дональд Трамп. Фото: Zach Gibson - Pool/Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о катастрофических последствиях обвинения в его адрес для страны. По его словам, преследования приведут к "смертям и разрушениям", передает Forbes.

Бывший президент Дональд Трамп заявил в Truth Social, что если прокуратура Нью-Йорка продолжит предъявлять ему обвинение в выплате 130 тыс. долларов из предвыборных фондов денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание, то это приведет к "смертям и разрушениям".

Он также предположил, что судебный иск против него может стать причиной катастрофических последствий для США.

"Трамп добавил, что при таком сценарии только "дегенеративный психопат, который искренне ненавидит США", выдвинет обвинения против него", – говорится в материале.

Кроме того, Трамп назвал себя ведущим кандидатом на выдвижение от республиканцев на президентских выборах 2024 года.

Между тем, ТАСС со ссылкой на Rolling Stone пишет, что Трамп разрабатывает "план мести" против окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. В случае возвращения Трампа в Белый дом после президентских выборов 2024 года отдел гражданских прав Минюста США может начать расследование в отношении прокурора, который, по мнению экс-президента, действует исходя из политических мотивов.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп намерен вновь занять этот пост. Однако, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, ему необходимо выиграть праймериз и кокусы. Внутрипартийная борьба за выдвижение на главный пост страны стартует лишь в феврале 2024.

А на прошлой неделе Трамп заявил, что его могут арестовать. По информации СМИ, ему могут предъявить обвинения в том, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад.

После того, как экс-президент США призвал сторонников выходить на акции протеста, чтобы защитить его, полиция в крупных городах США стала усиленно готовиться к потенциальным беспорядкам, которые могут начаться в случае его ареста. Американские власти решили пойти на повышенные меры предосторожности, так как сторонники Трампа 6 января 2021 года напали на Капитолий.

В случае ареста Трамп станет первым экс-президентом, которому будут предъявлены обвинения в уголовном преступлении.

Также редакция Русской Службы BBC попыталась ответить на вопрос, что ждет Трампа в случае возможного ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013953-tramp-nazval-katastroficheskimi-dlya-ssha-posledstviya-obvineniy-v-svoy-adres/