Ущерб от землетрясений в Турции может превысить 100 млрд долларов, считают в ООН

Последствия землетрясения в Турции. Фото: Yunus Dalgic/NurPhoto via Getty Images

Постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон озвучила размер предполагаемого экономического ущерба Турции от землетрясений, передает агентство Anadolu.

Она отметила, что переселиться были вынуждены 2,7 миллиона жителей зоны бедствия. Всего, по подсчетам ООН, разрушено около 600 тыс. построек или офисов.

"На сегодняшний день предполагается, что сумма ущерба, представленная правительством и поддерживаемая международными партнерами, превысит 100 миллиардов долларов", – сказала Винтон.

Напомним, сегодня стало известно, что число погибших в результате февральских землетрясений в Турции вновь возросло. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате подземных толчков погибло 46 104 человека.

Землетрясения в Турции

Напомним, что в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Позже в этот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Подземные толчки затронули 10 провинций страны, в которых проживает порядка 13,5 млн человек. Землетрясения также сказались и на соседней Сирии.

Позже сейсмологи фиксировали тысячи афтершоков.

Разрушения после землетрясений в Турции

При этом из-за подземных толчков в Турции обрушилось множество зданий. Именно это привело к гибели десятков тысяч людей – по последним данным в стране насчитывается уже 45 968 погибших.

Некоторые из обрушений попадали в прямые эфиры местных телеканалов, также трагедию фиксировали и очевидцы.

Позже последствия землетрясения в Турции показали со спутника. Специалисты демонстрировали, как пострадавшие района выглядели до и после землетрясения.

После катастрофы в Турции начало расти недовольство по поводу несоблюдения правил строительства – рушились как старые, так и недавно возведенные дома.

10 февраля стало известно, что одного из архитекторов ЖК, развалившегося при землетрясении, задержали в аэропорту Стамбула. Позже были арестованы 8 подрядчиков разрушенных землетрясением домов. Вчера появилась информация о том, что, по решению прокуратуры, 247 подозреваемых в причастности к постройке разрушенных домов были арестованы.

Сообщалось, что турецкие правоохранители задержали Оккеша Кавака – мэра города Нурдагы провинции Газиантеп, в котором после землетрясений 6 февраля почти не осталось целых зданий.

При этом в городе Эрзин, который находится в провинции Хатай, пострадавшей от разрушительного землетрясения, не упало ни одно здание. Отмечалось, что город уцелел именно благодаря жесткой политике его мэра в отношении застройщиков.

Тем не менее турецкий министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заявлял, что большинство зданий были разрушены из-за проблем с грунтом, разжижения почвы, а также отсутствия инженерных коммуникаций.

По данным экспертов, ЧП нанесло ущерб жилым домам в Турции на сумму около 70,8 млрд долларов. Потери национального дохода составят еще 10,4 млрд долларов, а потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в 2,9 млрд долларов.

Добавим, что ранее вице-премьер-министр Роман Скляр отвечал на вопрос о том, будут ли власти проверять турецких застройщиков, которые реализуют проекты в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012111-uscherb-ot-zemletryaseniy-v-turtsii-mozhet-prevysit-100-mlrd-dollarov-schitayut-v-oon/