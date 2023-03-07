Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от перехвата ракет КНДР

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Фото: Jorge Silva / Pool / Bloomberg

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что если США предпримут попытку сбить их межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в Тихом океане, это будет воспринято как объявление войны.

Заявление для прессы от имени заместителя главы департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон было опубликовано на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В заявлении Ким Е Чжон говорится, в южнокорейских СМИ было опубликовано заявление командующего американскими войсками в Индо-Тихоокеанском регионе. Последний, по ее словам, заявил, что если Северная Корея запустит МБР в Тихом океане, то американская сторона предпримет попытку сбить ее.

Сестра Ким Чен Ына предупредила, что данный шаг будет рассматриваться ими как объявление войны.

"Это будет рассматриваться как явное объявление войны КНДР, если такой военный ответ, как перехват, будет иметь место против наших испытаний стратегического оружия, которые проводятся без ущерба для безопасности соседних стран в открытых водах и воздухе, не находящихся под юрисдикцией США", – заявила она.

Напомним, недавно Япония запросила внеочередное заседание Совета безопасности ООН в связи с ракетными пусками Северной Кореи, которые произошли 18 и 20 февраля.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Ким Е Чжон – северокорейский политический деятель и сестра Ким Чен Ына, младшая дочь Ким Ир Сена.

Известно, что в 1990-х годах она посещала частную начальную школу в Берне, Швейцария, а в 2000 году вернулась в Северную Корею. В 2007 году она окончила Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне по специальности "информатика" и в том же году стала младшим сотрудником правящей Трудовой партии Кореи (ТПК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012052-sestra-kim-chen-yna-predosteregla-ssha-ot-perehvata-raket-kndr/