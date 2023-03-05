Еще один поезд сошел с рельсов в Огайо

Поезд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Еще один поезд железнодорожной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо - это уже второй инцидент за месяц с поездами этой организации.

Около 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов недалеко от Спрингфилда в субботу, пишет NBC со ссылкой на официальные лица.

Представители Norfolk Southern сообщили корреспондентам издания о том, что поезд не перевозил опасных веществ, как в инциденте, который произошел 3 февраля.

В результате схода с рельсов вблизи выставочного центра округа Кларк в Огайо более 1500 человек остались без электричества, и экстренные службы попросили жителей в радиусе 1 000 футов от места происшествия укрыться в целях предосторожности.

Напомним, что в феврале грузовой поезд с опасным веществом сошел с рельсов и загорелся в США - это произошло в штате Огайо.

Позже появилась информация о том, что животные стали гибнуть в месте, где горел поезд с опасными химикатами в США.

Отметим, что штат Огайо, согласно данным Британской энциклопедии, расположен на северо-восточной окраине Среднего Запада США. По численности населения штат занимает одно из первых мест, несмотря на свои размеры.

Расположение между Восточным побережьем и центром Среднего Запада и отсутствие естественных препятствий для передвижения сделали Огайо коридором для путешествий с востока на запад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011792-esche-odin-poezd-soshel-s-relsov-v-ogayo/