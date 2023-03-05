Иран разрешил МАГАТЭ проводить мониторинг ядерных объектов страны

Предупреждающий знак. Иллюстративное фото: Cavan Images / Getty Images

Иран позволит инспекторам МАГАТЭ проводить проверки и мониторинг ядерных объектов страны - стороны договорились об этом в ходе визита Рафаэля Гросси в исламскую республику.

О результатах поездки главы организации в Иран МАГАТЭ рассказало на своем официальном сайте.

В рамках визита Гросси встретился с президентом страны, главой мид и главой Организации по атомной энергии Ирана.

Иран выразил готовность сотрудничества с МАГАТЭ относительно сообщений об обогащении урана в стране.

Власти страны также согласились продолжить сотрудничество и предоставить дополнительную информацию и доступ для решения нерешенных вопросов гарантий.

﻿﻿Также Иран на добровольной основе позволит МАГАТЭ осуществлять дальнейшую соответствующую деятельность по проверке и мониторингу.

Отметим, что недавно МАГАТЭ на ядерном объекте в Иране нашло уран, обогащенный почти до оружейного уровня - до 83.7%.

На официальном сайте МАГАТЭ сказано, что Международное агентство по атомной энергии является ведущей мировой межправительственной организацией по научно-техническому сотрудничеству в ядерной сфере. Его деятельность направлена на безопасное применение ядерной науки и технологий в мирных целях, способствует поддержанию международного мира и безопасности и достижению целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011781-iran-razreshil-magate-provodit-monitoring-yadernyh-obektov-strany/