Иран разрешил МАГАТЭ проводить мониторинг ядерных объектов страны
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Иран позволит инспекторам МАГАТЭ проводить проверки и мониторинг ядерных объектов страны - стороны договорились об этом в ходе визита Рафаэля Гросси в исламскую республику.
О результатах поездки главы организации в Иран МАГАТЭ рассказало на своем официальном сайте.
В рамках визита Гросси встретился с президентом страны, главой мид и главой Организации по атомной энергии Ирана.
Иран выразил готовность сотрудничества с МАГАТЭ относительно сообщений об обогащении урана в стране.
Власти страны также согласились продолжить сотрудничество и предоставить дополнительную информацию и доступ для решения нерешенных вопросов гарантий.
Также Иран на добровольной основе позволит МАГАТЭ осуществлять дальнейшую соответствующую деятельность по проверке и мониторингу.
Отметим, что недавно МАГАТЭ на ядерном объекте в Иране нашло уран, обогащенный почти до оружейного уровня - до 83.7%.
На официальном сайте МАГАТЭ сказано, что Международное агентство по атомной энергии является ведущей мировой межправительственной организацией по научно-техническому сотрудничеству в ядерной сфере. Его деятельность направлена на безопасное применение ядерной науки и технологий в мирных целях, способствует поддержанию международного мира и безопасности и достижению целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011781-iran-razreshil-magate-provodit-monitoring-yadernyh-obektov-strany/